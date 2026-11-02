Заброшенная дача и спор с чиновниками: казахстанец выиграл суд за право на землю

Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области встал на сторону 75-летнего жителя, который более десяти лет обрабатывал заброшенный дачный участок и добивался оформления его в частную собственность, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Верховного суда за 2 ноября 2026 года, спорный участок в садоводческом обществе (ПКСТ) остался без фактического владельца после смерти первоначального собственника в 2003 году и последующей смерти одного из наследников в 2016 году.

Известно, что до 2025 года земля числилась за оставшимся наследником, после чего была признана бесхозяйной и перешла в коммунальную собственность города.

Заметив заброшенный участок, пенсионер по согласованию с ПКСТ решил заняться его восстановлением. Он расчистил территорию, регулярно платил за воду, выращивал урожай и более десяти лет добросовестно ухаживал за землей.

Когда мужчина решил оформить участок в частную собственность, уполномоченный орган отказал ему, сославшись на нахождение земли в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) местного завода.

Тогда пенсионер обратился в суд.

Уже изучив обстоятельства дела, суд выявил несоответствия в позиции уполномоченного органа. Санитарные правила действительно запрещают создавать новые садоводства в пределах санитарно-защитных зон. Однако спорный дачный массив существует более 25 лет и представляет собой давно сложившуюся территорию, а не новое садоводство.

Стоит отметить, что ни ответчики, ни заинтересованные лица не оспаривали факт длительного существования ПКСТ на этой территории. Кроме того, выяснилось, что ранее уполномоченный орган уже предоставлял другим землепользователям участки в этом садоводческом обществе в частную собственность.

В итоге по итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск пенсионера. На уполномоченный орган возложена обязанность выдать благоприятный административный акт и предоставить мужчине испрашиваемый земельный участок в частную собственность.

Решение вступило в законную силу.

Теперь пенсионер сможет продолжить заниматься своим участком, сохранив результаты многолетнего труда.

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