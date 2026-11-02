#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.87
508.33
5.65
События

Заброшенная дача и спор с чиновниками: казахстанец выиграл суд за право на землю

Частный дом, частные дома, частный участок, частные участки, коттеджи, дачные районы, дачный район, дачные участки, дачный участок, земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:17 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области встал на сторону 75-летнего жителя, который более десяти лет обрабатывал заброшенный дачный участок и добивался оформления его в частную собственность, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Верховного суда за 2 ноября 2026 года, спорный участок в садоводческом обществе (ПКСТ) остался без фактического владельца после смерти первоначального собственника в 2003 году и последующей смерти одного из наследников в 2016 году.

Известно, что до 2025 года земля числилась за оставшимся наследником, после чего была признана бесхозяйной и перешла в коммунальную собственность города.

Заметив заброшенный участок, пенсионер по согласованию с ПКСТ решил заняться его восстановлением. Он расчистил территорию, регулярно платил за воду, выращивал урожай и более десяти лет добросовестно ухаживал за землей.

Когда мужчина решил оформить участок в частную собственность, уполномоченный орган отказал ему, сославшись на нахождение земли в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) местного завода.

Тогда пенсионер обратился в суд.

Уже изучив обстоятельства дела, суд выявил несоответствия в позиции уполномоченного органа. Санитарные правила действительно запрещают создавать новые садоводства в пределах санитарно-защитных зон. Однако спорный дачный массив существует более 25 лет и представляет собой давно сложившуюся территорию, а не новое садоводство.

Стоит отметить, что ни ответчики, ни заинтересованные лица не оспаривали факт длительного существования ПКСТ на этой территории. Кроме того, выяснилось, что ранее уполномоченный орган уже предоставлял другим землепользователям участки в этом садоводческом обществе в частную собственность.

В итоге по итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск пенсионера. На уполномоченный орган возложена обязанность выдать благоприятный административный акт и предоставить мужчине испрашиваемый земельный участок в частную собственность.

Решение вступило в законную силу.

Теперь пенсионер сможет продолжить заниматься своим участком, сохранив результаты многолетнего труда.

27 октября 2026 года мы писали о том, что в Талдыкоргане разоблачили фонд, где незаконно обучали религии и укрывали жильцов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
мужчины, судья
10:28, 15 января 2026
Казахстанец выиграл суд против акимата: ему выплатят более 100 млн тенге
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
18:54, 24 августа 2026
Многодетная мать выиграла суд против акима Костаная: что произошло
Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек
11:39, 23 сентября 2025
Казахстанец превысил скорость, но оспорил штраф в суде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
TuttoAtalanta.com оценило ничью &quot;Кайрата&quot; с &quot;Алтаем&quot; перед матчем с &quot;Аталантой&quot; в ЛК
10:05, Сегодня
TuttoAtalanta.com оценило ничью "Кайрата" с "Алтаем" перед матчем с "Аталантой" в ЛК
Александр Бублик на корте в Алматы
09:47, Сегодня
Александр Бублик провалился в обновлённом рейтинге ATP
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
09:26, Сегодня
Четыре представителя Казахстана отметились участием в матче Высшей лиги Беларуси
Елена Рыбакина радуется победе
09:04, Сегодня
Елена Рыбакина считается главным фаворитом на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: