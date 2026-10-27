В Талдыкоргане разоблачили фонд, где незаконно обучали религии и укрывали жильцов
Фото: pexels
В Талдыкоргане в ходе проверки прокуратура выявила общественный фонд, который проводил религиозное обучение без соответствующей лицензии, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры области Жетысу, в помещениях фонда проживали восемь человек без регистрации по месту жительства или временного пребывания.
Их привлекли к административной ответственности.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о лишении фонда лицензии.
"Суд удовлетворил требования в полном объеме. Представитель фонда признал иск. На данный момент решение суда не вступило в законную силу".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу
21 октября 2026 года мы писали том, что в Саудовской Аравии казнили двух иностранцев за "непристойные действия" в мечети.
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