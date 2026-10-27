В Талдыкоргане разоблачили фонд, где незаконно обучали религии и укрывали жильцов

В Талдыкоргане в ходе проверки прокуратура выявила общественный фонд, который проводил религиозное обучение без соответствующей лицензии, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры области Жетысу, в помещениях фонда проживали восемь человек без регистрации по месту жительства или временного пребывания.

Их привлекли к административной ответственности.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о лишении фонда лицензии.

"Суд удовлетворил требования в полном объеме. Представитель фонда признал иск. На данный момент решение суда не вступило в законную силу". Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

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