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События

В Талдыкоргане разоблачили фонд, где незаконно обучали религии и укрывали жильцов

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 15:45 Фото: pexels
В Талдыкоргане в ходе проверки прокуратура выявила общественный фонд, который проводил религиозное обучение без соответствующей лицензии, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры области Жетысу, в помещениях фонда проживали восемь человек без регистрации по месту жительства или временного пребывания.

Их привлекли к административной ответственности.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском о лишении фонда лицензии.

"Суд удовлетворил требования в полном объеме. Представитель фонда признал иск. На данный момент решение суда не вступило в законную силу".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

21 октября 2026 года мы писали том, что в Саудовской Аравии казнили двух иностранцев за "непристойные действия" в мечети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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