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События

Птица с феноменальной памятью попалась туристам в лесу Казахстана

кедровка, птица, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:21 Фото: pexels
В лесу Государственного национального природного парка "Бурабай" туристы встретили необычную пернатую гостью, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время прогулки по лесу в районе Park House казахстанке удалось увидеть кедровку, которая, к удивлению туристов, оказалась совсем не пугливой.

Кедровка – представитель семейства врановых, известный своей сообразительностью и удивительной памятью. Осенью эти птицы делают запасы на зиму, пряча семена и орехи в укромных местах. Причем часть своих тайников они способны находить даже под снегом.

Интересно, что кедровки играют важную роль в распространении семян хвойных деревьев: забытые птицами запасы при благоприятных условиях могут прорастать.

Главное, как отмечают в администрации парка, наблюдать за пернатыми обитателями леса, не тревожа их и не пытаясь покормить.

Ранее мы писали о том, что в Главном Ботаническом саду Алматы созрел "конфетный куст", ягоды которого не едят даже птицы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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