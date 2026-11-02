Птица с феноменальной памятью попалась туристам в лесу Казахстана

В лесу Государственного национального природного парка "Бурабай" туристы встретили необычную пернатую гостью, сообщает Zakon.kz.

Известно, что во время прогулки по лесу в районе Park House казахстанке удалось увидеть кедровку, которая, к удивлению туристов, оказалась совсем не пугливой.

Кедровка – представитель семейства врановых, известный своей сообразительностью и удивительной памятью. Осенью эти птицы делают запасы на зиму, пряча семена и орехи в укромных местах. Причем часть своих тайников они способны находить даже под снегом.

Интересно, что кедровки играют важную роль в распространении семян хвойных деревьев: забытые птицами запасы при благоприятных условиях могут прорастать.

Главное, как отмечают в администрации парка, наблюдать за пернатыми обитателями леса, не тревожа их и не пытаясь покормить.

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