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Общество

Шашлык в лесу обошелся казахстанцам в 432 тысячи тенге

шашлык, еда, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:35 Фото: pexels
Шашлыки, палатки и тонны мусора. Туристы Государственного национального природного парка "Бурабай", несмотря на ограничения и предупреждения, продолжают нарушать правила, сообщает Zakon.kz.

К примеру, во время одного из рейдов инспекторы парка выявили туристов, которые развели костер для приготовления шашлыка прямо в лесном массиве.

В итоге за нарушение требований пожарной безопасности в отношении отдыхающих был составлен административный материал, предусматривающий штраф в размере 100 МРП (432 500 тенге).

Всего, как уточнили специалисты, выявлено 15 нарушений природоохранного законодательства.

Так, в ходе проверок зафиксированы шесть фактов съезда транспортных средств с дорог общего пользования в лесной массив, семь фактов съезда транспортных средств на береговую зону водоемов, а также факты установки палаток вне специально отведенного места.

К сожалению, по-прежнему проблемой для нацпарка остается и большое количество отходов, оставляемых отдыхающими.

"Только за семь месяцев 2026 года посетители оставили на территории парка 2850 кубических метров твердых бытовых отходов, это примерно 57 тысяч полностью заполненных мешков объемом 50 литров. Масштабы наглядно демонстрируют, какую нагрузку оказывает массовый туризм на природную территорию".ГНПП "Бурабай"

Сотрудники в очередной раз решили напомнить, что соблюдение правил посещения особо охраняемой природной территории является обязанностью каждого посетителя.

  • Не разводите костры в запрещенных местах.
  • Не съезжайте с дорог общего пользования.
  • Мусор после отдыха забирайте с собой и пользуйтесь только специально оборудованными местами для рекреации.

28 июля 2026 года известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко рассказал, что во время поездки в Кокшетау решил заехать в Бурабай. Спонтанная остановка обернулась серией впечатляющих фотографий жемчужины Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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