В Ботаническом саду Алматы созрел "конфетный куст", ягоды которого не едят даже птицы

В Главном Ботаническом саду Алматы созрел красивоплодник. Об этом интересном кустарнике подробно рассказали в администрации парка, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что над названием этого растения ученые не стали долго думать и назвали его так, как видят, – "красивоплодник".

Латинское название Callicarpa образовано от двух греческих слов: kallos – "красивый", karpos – "плод".

Действительно, в кадре можно увидеть, что ярко-фиолетовые плоды смотрятся очень необычно, словно мелкие конфеты рассыпаны на ветках. Во Франции кустарник называют "конфетным кустом", а в Англии – Beautyberry, что переводится как "красивые ягодки".

Красивоплодник (лат. Callicarpa) – род листопадных кустарников или небольших деревцев семейства Яснотковые (Lamiaceae). Естественный ареал распространения растения – Восточная Азия, Австралия, Северная и Центральная Америка.

Также известно, что высота красивоплодников в зависимости от вида колеблется от 1,5 до 3,5 метра.

"Листья расположены супротивно, длинно эллиптические, заостренные, длиной 5-25 сантиметров. Соцветия многочисленные, белых, пурпурных и фиолетовых оттенков", – рассказывают специалисты в описании к видео за 2 ноября 2026 года.

Эти яркие ягоды пурпурно-фиолетового цвета появляются в сентябре-октябре и держатся на протяжении почти всей зимы.

Стоит обратить внимание на то, что ягоды непригодны для еды.

Также их не употребляют в пищу и птицы. В связи с этим куст сохраняет свою декоративность долгое время, даже когда другие растения становятся голыми.

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