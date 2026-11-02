Токаев проехался на трамвае в Темиртау и оценил восстановленное движение

Во время рабочей поездки в Карагандинскую область 2 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Глава государства совершил поездку на трамвае по проспекту Республики до остановки "Инженерная", лично оценив качество проведенных работ и готовность обновленной транспортной инфраструктуры к полноценной эксплуатации".

Трамвайное движение восстановлено компанией Qarmet в 2024 году. С момента возобновления трамвайного сообщения совершено более 1 млн пассажирских поездок.

Всего в городе восстановлено и заменено 30 км путей, приобретено 8 новых современных вагонов, что позволяет осуществлять регулярное движение в соответствии с графиком.

На трамваях подключена удобная электронная система оплаты, а для работников и ветеранов предприятия предусмотрен бесплатный проезд.

В краткой беседе с руководством предприятия президент отметил значимость возобновления движения трамваев в городе металлургов

"Действительно, трамвай для Темиртау — это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено. Газом обеспечены жители Темиртау. Настроение, насколько мне известно, хорошее, поскольку люди замечают позитивные изменения и отвечают благодарностью. Как я понимаю, настроение трудового коллектива значительно улучшилось. Главное – это наличие положительных тенденций. Мы обязательно сделаем комбинат символом прогресса, успеха и даже, я вам могу сказать, процветания", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область