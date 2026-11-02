От законотворчества до "народной стройки": политологи разобрали стратегию действий партии "Әділет"

Экспертное сообщество проанализировало поставленные перед партийцами задачи, выделив идеологическую миссию политического объединения, законодательные приоритеты и новые механизмы работы с населением, сообщает Zakon.kz.

28 октября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, которое стало первым стратегическим документом после принятия новой Конституции. Практически сразу к его практической реализации приступила партия "Әділет".

30 октября ее председатель Айбек Дадебай провел в Астане расширенное заседание актива.

Вместе с тем экспертное сообщество проанализировало поставленные перед партийцами задачи, выделив идеологическую миссию политического объединения, законодательные приоритеты и новые механизмы работы с населением.

Так, по мнению политолога Данияра Ашимбаева, активное включение "Әділет" в реализацию президентского курса продиктовано самой природой партии, созданной в условиях обновленной Конституции. Эксперт подчеркивает, что партийная структура сегодня выходит далеко за рамки простого обсуждения инициатив. Создавая отраслевые проектные офисы во всех регионах, она берет на себя функцию партийного контроля и связующего звена между властью и гражданами. Особую роль Ашимбаев отводит изменению общественного сознания и вовлечению казахстанцев в созидательную повестку.

Фото: из личного архива Данияра Ашимбаева

"Исторический опыт партийного строительства в республике говорит о том, что миссия правящей партии – не просто проводить политическую линию в представительных органах власти, но и брать на себя роль посредника между государством, обществом, бизнесом и регионами, обеспечить эффективную обратную связь, а главное – быть верным помощником главы государства в реализации его комплексных реформ, направленных на повышение благосостояния населения страны. Партии предстоит стратегическая миссия по переключению вектора с иждивенчества и социального мошенничества на участие в глобальных проектах развития Казахстана. Население, согласно Посланию главы государства, должно принять посильное участие в анонсированной им "народной стройке". И обеспечить продвижение этой инициативы и должна партия "Әділет", стоящая в авангарде прогрессивных реформ Токаева", – отмечает Данияр Ашимбаев.

Мысль о том, как именно эта стратегическая миссия будет подкреплена на институциональном и правовом уровне, развивает политолог Эдуард Полетаев. Эксперт обращает внимание на то, что "Әділет" всецело поддерживает инициативы главы государства и фокусируется на формировании прочной нормативно-правовой базы для защиты прав граждан и поддержки предпринимательства. Полетаев выделяет конкретный пакет инициатив, который взяла в разработку фракция партии в Курултае во главе с Ерболом Адаевым: от внедрения прозрачных стандартов содержания многоквартирных домов и поддержки экономики опорных сел и моногородов до модернизации энергетики и транспорта. При этом за каждым направлением в новых региональных проектных офисах будет персонально закреплен депутат Курултая.

Фото: из личного архива Эдуарда Полетаева

"Другой характерной чертой является стремление партии сформировать необходимую нормативно-правовую базу, что является важным условием защиты прав граждан и поддержки бизнеса. На заседании партийного актива были представлены предложения по законодательному обеспечению президентских инициатив. В приоритете оказались разработка нового Гражданского кодекса, проработка трехлетнего моратория на проверки малого бизнеса и внедрение цифровой модели инфраструктуры. Особое внимание уделили инициативе "Халықтық құрылыс". При планировании строительства намерены учитывать предложения жителей", – констатирует Эдуард Полетаев.

Практическую картину того, как законодательные и инфраструктурные планы отразятся на повседневной жизни людей, резюмирует журналист Алмас Алтай. Он акцентирует внимание на пяти ключевых направлениях работы, обозначенных Айбеком Дадебаем. В ближайший месяц партия проведет свыше трех тысяч встреч с гражданами, в том числе в отдаленных селах – и это будет не сухое разъяснение директив, а сбор реальных требований и предложений людей. Кроме того, по словам эксперта, в рамках "народной стройки" будет масштабирован успешный опыт партийного проекта "Біздің қала", а молодежное крыло партии займется расширением трудовых отрядов, привлечением студентов к крупным стройкам и обучением молодежи навыкам работы с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. Главным же итогом всей этой многоуровневой работы должна стать ощутимая отдача для каждого казахстанца.

Фото: из личного архива Алмаса Алтая

"На этом же заседании Айбек Дадебай четко сформулировал главный критерий эффективности партийной работы: реальная польза для народа. Он говорит предельно откровенно: единственным мерилом успеха партии является то, что конкретно было сделано для простых людей. Ведь для общества качественные дороги, доступная медицина, современные и уютные школы, развитая инфраструктура, защищенный бизнес и решенные социальные проблемы несоизмеримо важнее любых громких политических лозунгов. То, что партия приступила к выполнению поручений из Послания президента с таким глубоко проработанным и системным планом, – это уверенный шаг к тому, чтобы реформы воплотились в зримые дела, меняющие повседневную жизнь страны к лучшему", – заключает Алмас Алтай.

Объединяя роль законодательного новатора, гаранта исполнения поставленных задач на местах и открытого посредника между государством и обществом, партия берет на себя прямую ответственность за перевод стратегических инициатив в плоскость практических дел. Именно поэтому уже в ближайший месяц "Әділет" проведет более трех тысяч мероприятий по обсуждению Послания во всех регионах, включая самые отдаленные села. При непосредственном участии депутатов Курултая главной задачей этих встреч станет живой диалог, а также сбор конкретных вопросов и предложений от жителей. Итоговый успех этой миссии будет измеряться не количеством принятых документов или проведенных собраний, а тем, как скоро граждане ощутят реальное повышение качества жизни в каждом городе и селе.