Почему политологи называют программу партии "Әділет" одной из самых структурированных на выборах

В ходе предвыборной кампании партия "Әділет" представила программу, в которой обозначила приоритеты развития страны на ближайшие годы. Документ уже стал предметом обсуждения экспертного сообщества.

Политологи Ислам Кураев и Казбек Майгельдинов отмечают, что ключевой особенностью программы является акцент на институциональных преобразованиях, измеримых показателях эффективности и политической ответственности.

По мнению политолога Ислама Кураева, партия рассматривает нынешний электоральный период не только как участие в выборах, но и как начало нового общественно-политического договора с гражданами.

"Центральная идея в том, чтобы обеспечить справедливость через работающие институты, верховенство закона, равные правила конкуренции и ответственность государства перед гражданами", – сказал он.

Эксперт обращает внимание, что документ охватывает широкий круг направлений – от занятости, здравоохранения и жилищной политики до цифровизации, государственного управления и развития человеческого капитала. По его словам, такой масштаб свидетельствует о стремлении партии участвовать в формировании государственной политики, а не ограничиваться отдельными вопросами.

Особое внимание Кураев уделяет системе конкретных показателей, заложенных в программе:

"Семь флагманских целей и 10 программных направлений задают конкретные критерии, по которым впоследствии можно оценивать работу партии: 1 млн новых рабочих мест, доведение средней обеспеченности жильем до 30 кв. м на каждого казахстанца, увеличение продолжительности жизни до 77 лет, повышение доходов 1 млн сельчан и так далее – везде заявленные меры сопровождаются цифрами и показателями".

По мнению политолога, наличие измеримых ориентиров повышает уровень политической ответственности партии.

"Тем самым "Әділет" сознательно повышает меру собственной политической ответственности и цену упущений. С политтехнологической точки зрения такой подход усиливает доверие избирателей, поскольку демонстрирует готовность партии открыто отвечать за свою работу", – отметил Кураев.

Еще одним преимуществом программы эксперт считает взаимосвязь между заявленными задачами и составом партийного списка.

"Ключевые направления соотносятся с опытом кандидатов в государственном управлении, правовой сфере, образовании, аграрном секторе, промышленности и цифровизации. Это достаточно популярные и компетентные люди, пользующиеся авторитетом в своих отраслях. Благодаря чему документ выглядит как эффективный план будущей законотворческой и управленческой работы", – продолжил он.

Кураев также отмечает, что в основе программы лежит развитие устойчивых институтов, а не зависимость системы от отдельных руководителей.

"Партия предлагает усилить представительные органы власти, расширить их контроль над исполнительной властью и предоставить регионам больше экономической самостоятельности. Одновременно цифровизация и искусственный интеллект должны вывести реализацию концепции "Слышащего государства" на новый уровень", – сказал политолог.

В свою очередь политолог Казбек Майгельдинов рассматривает программу партии как последовательное продолжение курса политической модернизации, реализуемого в стране.

По его словам, модернизация государственного управления предполагает переход "от ручного режима к институтам, от закрытости к диалогу, от имитации к результату", а партия предлагает механизмы практической реализации этих принципов.

Одним из ключевых элементов эксперт называет отказ от персонифицированной модели управления.

"Партия настаивает на том, что качество управления не должно зависеть от того, кто сегодня сидит в кресле. Это прямое развитие президентской идеи устойчивого, деперсонифицированного государства".

Среди других важных направлений Майгельдинов выделяет развитие меритократии и кадровой политики, усиление роли представительных органов власти и местного самоуправления, расширение общественного участия через инициативное бюджетирование и общественные слушания, а также практическое развитие концепции "Слышащего государства".

Отдельное внимание, по его мнению, уделено цифровизации государственного управления.

"Автоматизация типовых процессов, услуги "в один клик", идея цифрового общественного договора и, что особенно интересно, платформа e-Parliament для открытого обсуждения законопроектов. Это модернизация не ради отчетности, а ради сокращения дистанции между гражданином и государством", – отметил он.

Эксперт также обращает внимание на антикоррупционный блок программы, предусматривающий профилактику коррупционных рисков, развитие онлайн-правосудия, расширение суда присяжных и механизмов досудебного урегулирования споров.

Особо Майгельдинов выделяет намерение партии публично оценивать собственную деятельность.

"Партия распространяет требование политической ответственности на саму себя, обещая публично отчитываться по каждому пункту программы через цифровую панель. Для нашей партийной культуры это, без преувеличения, новый стандарт открытости", – заявил эксперт.

Оба политолога сходятся во мнении, что отличительной особенностью программы "Әділет" является акцент на долгосрочных институциональных изменениях, конкретных измеримых обязательствах и механизмах общественного контроля. При этом, как подчеркивает Ислам Кураев, окончательную оценку эффективности предложенных инициатив можно будет дать только после их практической реализации.

"Новая партия задает новый тренд в отечественной партийно-политической системе, где нет места пустым лозунгам и обещаниям. Политическое объединение должно предлагать гражданам понятные и реализуемые меры, а затем нести ответственность за их выполнение. Однако для этого адилетовцам, конечно, еще предстоит доказать свою эффективность на деле", – подчеркнул он.

Изготовлено: пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т