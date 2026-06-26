Известные бизнесмены и топ-менеджеры Казахстана вошли в Деловой совет партии "Әділет"

В партии "Әділет" создали Деловой совет. В его состав вошли руководители крупнейших компаний, представители бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества. О работе новой площадки председатель партии Айбек Дадебай сообщил на встрече с представителями транспортно-логистической отрасли.

По его словам, стабильная экономика невозможна без сильного бизнеса, а ее рост должен напрямую отражаться на благополучии казахстанцев.

"Для нас бизнес – это движущая сила всей экономики. Это люди, которые берут на себя риск, создают, строят, двигают страну вперед. Каждое работающее предприятие – это рабочие места, зарплаты в семьях, налоги, на которые строятся школы, больницы и дороги. Это устойчивость целых регионов", – заявил Айбек Дадебай.

Фото: Али Галым

Также участники встречи обсудили железнодорожные тарифы, привлечение инвестиций, развитие автомобильных перевозок, кадровое обеспечение и снижение административных барьеров обсудили железнодорожные тарифы, привлечение инвестиций, развитие автомобильных перевозок, кадровое обеспечение и снижение административных барьеров. Айбек Дадебай отметил, что сегодня транспорт и логистика уже являются драйверами экономики. По итогам прошлого года отрасль увеличилась на 20,4%, ее вклад в ВВП достиг 6,1%, а объем транзитных перевозок вырос до 39 млн тонн.

Фото: Али Галым

Обсуждение транспортной отрасли стало первым практическим кейсом для нового Делового совета. Работу площадки будут координировать семь сопредседателей. Среди них – руководитель Qarmet и Allur Group Андрей Лаврентьев, председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин, предприниматель Геннадий Зенченко, председатель правления Союза инвесторов Казахстана Рустам Журсунов, член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Айжан Балакешева, вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана Инна Апенко, а также член совета менеджеров ERG и председатель наблюдательного совета Integra Construction KZ Шахмурат Муталип.

В партии сообщили, что Деловой совет будет работать на постоянной основе. Его главная задача – вырабатывать совместные предложения бизнеса, экспертов и государственных органов для развития экономики и совершенствования законодательства.