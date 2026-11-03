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Необычное декоративное растение впервые зацвело в Ботаническом саду Алматы – фотографии

Алматы, Ботсад, декоративное растение, цветение, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:03 Фото: Instagram/botsadkz и qazaqormany
В Главном Ботаническом саду (ГБС) Алматы впервые зацвело удивительное растение, созданное в Ташкенте. Речь – о хилокатальпе ташкентской, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 ноября 2026 года, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"Нежные розовые цветки напоминают колокольчики, а история происхождения этого растения удивляет еще больше! В коллекции Главного Ботанического сада впервые зацвела хилокатальпа ташкентская (×Chitalpa tashkentensis) – необычное декоративное растение! Это листопадный кустарник, который ценится за обильное и продолжительное цветение. В условиях Центральной Азии его высота может достигать 4-6 метров, а диаметр кроны – до 8 метров".

Специалисты отметили, что главное украшение растения – соцветия длиной 12-20 см.

Цветки бывают розовыми или белыми, с волнистыми краями лепестков и выразительным рисунком в центре.

Также специалисты подчеркнули, что самое интересное – в природе это растение самостоятельно не возникло.

В 1964 году ботаник Николай Русанов в Ташкентском ботаническом саду получил гибрид путем скрещивания катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides) и хилопсиса линейного (Chilopsis linearis). Именно с местом его создания связано название растения.

Как сообщается, хилокатальпа устойчива к жаре и засухе, предпочитает солнечные участки и отличается продолжительным цветением.

"В коллекции Главного Ботанического сада растение представлено с 2025 года на закрытом коллекционном участке цветочно-декоративных растений открытого грунта. Однако впервые оно порадовало нас своим цветением только в этом году", – заявили в администрации ГБС Алматы.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду Алматы созрел "конфетный куст", ягоды которого не едят даже птицы. Речь – о красивоплоднике.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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