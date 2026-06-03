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События

В Ботсаду Алматы расцвело необычное растение с "изюминкой"

Скумпия кожевенная, Ботсад Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:25 Фото: Instagram/botsadkz
В Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы расцвело необычное растение с "изюминкой" – скумпия кожевенная, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня 2026 года, стало известно из их Instagram:

"В Ботсаду цветет скумпия кожевенная, известная также как "париковое дерево"... Главная "изюминка" скумпии – ее метельчатые соцветия, которые после цветения превращаются в воздушные пушистые облачка, напоминающие парик. Летом растение украшено легкой дымкой, а осенью его листва приобретает теплые оттенки – от желтого до насыщенно-красного".

Скумпия кожевенная (лат. Cotinus coggygria Scop.) – листопадный сильно ветвящийся кустарник или небольшое дерево из семейства Анакардиевые (Anacardiaceae). В природе она встречается в Западной Европе, на Балканах, в Турции, на Кавказе, в Китае и Индии.

"Помимо декоративности, скумпия известна и своими полезными свойствами. В ее листьях содержится природный краситель физетин, который используется для окрашивания тканей в желтые и оранжевые оттенки. Древесина скумпии прочная, легкая и устойчивая к гниению, а высокое содержание дубильных веществ делает растение ценным для кожевенного производства. Также разные части растения традиционно применяются в медицине".Администрация ГБС Алматы

25 мая 2026 года стало известно, что в Ботсаду Алматы начали цвести самые красивые цветы. В связи с этим администрация ужесточила правила. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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