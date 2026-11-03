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События

Строительство ГПЗ на Кашагане, газификация и отопительный сезон: что доложили Токаеву о газовой отрасли

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 13:18 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Алибека Жамауова. Подробности 3 ноября 2026 года раскрыли в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, глава государства был проинформирован о результатах деятельности национальной компании за 2026 год и о планах на ближайшие годы.

Президенту было доложено об обеспечении природным газом населения и экономики страны, а также о полной готовности национальной компании QazaqGaz к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Как сообщил Алибек Жамауов, в рамках исполнения поручений главы государства по активизации геологоразведки ведутся работы на участках Шалкар, Саралжын, Малдыбай, Северный-2, Северный-1, Аккудук и Придорожное.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализации крупных инфраструктурных проектов:

  • Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд куб. м газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года.
  • По проекту строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы.
  • По проекту строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд куб. м газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 млрд куб. м газа в год определены ЕРС-подрядчики.

Также председатель правления АО "НК "QazaqGaz" представил информацию о внедрении цифровых решений в газовой отрасли:

  • В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных.
  • Продолжается поэтапная замена более 1,3 млн приборов учета газа на интеллектуальные счетчики.

Кроме того, глава государства был проинформирован о планах национальной компании по газификации северных регионов – Кокшетау и Петропавловска, развитию рынка газомоторного топлива, строительству малотоннажного завода по производству СПГ в Рудном мощностью 50 тыс. т/год, старту строительства 4-го подземного хранилища газа.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на обеспечение стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, продолжение работ по расширению ресурсной базы товарного газа".Пресс-служба президента РК

2 ноября 2026 года стало известно, что на газоснабжение Алматинской области выделят более 42 млрд тенге. Об этом рассказал вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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