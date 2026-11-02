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Общество

Более 42 млрд тенге выделят на газоснабжение Алматинской области

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по финансированию газоснабжения в Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно ответу, на эти цели в ближайшие два года потребуется более 42 млрд тенге.

"На 2027–2028 годы предусмотрено 25,2 млрд тенге для начала строительства магистрального газопровода "Шелек – Кеген – Нарынкол", в том числе на 2027 год – 12,1 млрд тенге, и на 2028 год – 13,1 млрд тенге. Также в 2027–2028 годах планируется строительство автоматизированной газораспределительной станции "Жана Иле" в городе Конаеве Алматинской области", – говорится в ответе.

Уточняется, что на строительство "Жана Иле" в 2027–2028 годах предусмотрено 11,4 млрд тенге, в том числе на 2027 год – 5,7 млрд тенге, и на 2028 год – 5,7 млрд тенге.

Общая стоимость проектов по газификации 21 населенного пункта Енбекшиказахского района составляет 17,4 млрд тенге.

В том числе по селам:

  • Нурлы – 1371,2 млн тенге;
  • Масак – 982,4 млн тенге;
  • Дихан – 175,1 млн тенге;
  • Сатай – 239,1 млн тенге;
  • Талдыбулак – 267,9 млн тенге;
  • Каражота – 651,2 млн тенге;
  • Корам – 2174,5 млн тенге;
  • Лавар – 620,2 млн тенге;
  • Каратурык – 856,6 млн тенге;
  • Достык – 712,5 млн тенге;
  • Каракемер – 1611,8 млн тенге;
  • Карасай – 1611,8 млн тенге;
  • Кызылшарык – 2365,9 млн тенге;
  • Алга – 1157,4 млн тенге;
  • Космос – 772,1 млн тенге;
  • Базаркелди – 302,6 млн тенге;
  • Кайрат – 208,6 млн тенге;
  • Болек – 376,9 млн тенге;
  • Аймен – 378,3 млн тенге;
  • Койшыбек – 254,3 млн тенге;
  • Акши – 1194,7 млн тенге.

Ранее мы писали, что утвержден план по газификации страны до 2030 года.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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