Таза Қазақстан: в школах Актобе усиливают экологическое образование

В средней школе-гимназии №55 города Актобе в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" состоялся содержательный экологический урок на тему "Ecolife: сана таңдауы".

Мероприятие направлено на формирование у школьников ответственного отношения к природе, повышение экологической грамотности и осознание важности охраны окружающей среды.

Участниками стали около 100 учеников и педагогов. Занятие прошло в современном формате, сочетающем теорию и практику, и включало три последовательных этапа.

Фото: акимат Актюбинской области

На первом этапе учащиеся 5-х классов представили свои проекты в школьном экологическом уголке. Через творческие работы они продемонстрировали знания о природе, любовь к родному краю и поделились своим видением экологических проблем.

Фото: акимат Актюбинской области

Второй этап прошел в школьной теплице, где девятиклассники приняли участие в практическом занятии. Они познакомились с процессом выращивания цветов, высадили растения и освоили основные принципы ухода за ними. Такая практика не только укрепила их знания по биологии, но и способствовала формированию бережного отношения к окружающей среде.

Фото: акимат Актюбинской области

Заключительный этап был посвящен благоустройству школьной территории: учащиеся высадили петунии, выращенные в теплице. Осваивая технику правильной посадки, школьники на практике продемонстрировали, как можно заботиться о природе. В результате школьный двор заметно преобразился.

Фото: акимат Актюбинской области

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Асия Махашова, подобные инициативы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.

"Этот урок – важный шаг в формировании у учащихся ответственности за окружающую среду. В рамках идеи "Зеленый мир – светлое будущее" мы уделяем особое внимание развитию экологической культуры и осознанного отношения к природе. Именно через такие проекты формируются активные и неравнодушные граждане", – сказала Махашова.

По словам ученицы 9-го класса Майи Саркуловой, участие в занятии позволило ей по-новому взглянуть на вопросы экологии.

"Я глубже поняла, насколько важно беречь природу. Этот урок вдохновил меня внимательнее относиться к окружающей среде и вносить свой вклад", – поделилась школьница.

Подобные уроки способствуют не только развитию экологического мышления у школьников, но и укрепляют их ответственность за будущее окружающего мира.

Отметим, что в рамках программы "Таза Қазақстан" в социальных сетях также активно продвигается челлендж "Өзіңнен баста", призывающий каждого начинать заботу об окружающей среде с личного примера.