#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Таза Қазақстан: в школах Актобе усиливают экологическое образование

экологический урок в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:02 Фото: акимат Актюбинской области
В средней школе-гимназии №55 города Актобе в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" состоялся содержательный экологический урок на тему "Ecolife: сана таңдауы".

Мероприятие направлено на формирование у школьников ответственного отношения к природе, повышение экологической грамотности и осознание важности охраны окружающей среды.

Участниками стали около 100 учеников и педагогов. Занятие прошло в современном формате, сочетающем теорию и практику, и включало три последовательных этапа.

теплица в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:02

Фото: акимат Актюбинской области

На первом этапе учащиеся 5-х классов представили свои проекты в школьном экологическом уголке. Через творческие работы они продемонстрировали знания о природе, любовь к родному краю и поделились своим видением экологических проблем.

теплица в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:02

Фото: акимат Актюбинской области

Второй этап прошел в школьной теплице, где девятиклассники приняли участие в практическом занятии. Они познакомились с процессом выращивания цветов, высадили растения и освоили основные принципы ухода за ними. Такая практика не только укрепила их знания по биологии, но и способствовала формированию бережного отношения к окружающей среде.

экологический урок в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:02

Фото: акимат Актюбинской области

Заключительный этап был посвящен благоустройству школьной территории: учащиеся высадили петунии, выращенные в теплице. Осваивая технику правильной посадки, школьники на практике продемонстрировали, как можно заботиться о природе. В результате школьный двор заметно преобразился.

экологический урок в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:02

Фото: акимат Актюбинской области

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе Асия Махашова, подобные инициативы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.

"Этот урок – важный шаг в формировании у учащихся ответственности за окружающую среду. В рамках идеи "Зеленый мир – светлое будущее" мы уделяем особое внимание развитию экологической культуры и осознанного отношения к природе. Именно через такие проекты формируются активные и неравнодушные граждане", – сказала Махашова.

По словам ученицы 9-го класса Майи Саркуловой, участие в занятии позволило ей по-новому взглянуть на вопросы экологии.

"Я глубже поняла, насколько важно беречь природу. Этот урок вдохновил меня внимательнее относиться к окружающей среде и вносить свой вклад", – поделилась школьница.

Подобные уроки способствуют не только развитию экологического мышления у школьников, но и укрепляют их ответственность за будущее окружающего мира.

Отметим, что в рамках программы "Таза Қазақстан" в социальных сетях также активно продвигается челлендж "Өзіңнен баста", призывающий каждого начинать заботу об окружающей среде с личного примера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: