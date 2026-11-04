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Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск: АФМ раскрыло детали дела на 106 млрд тенге

Дмитрий Пунин, Марина Ильина, розыск, АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:20 Фото: пресс-служба АФМ РК
На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Сегодня, 4 ноября 2026 года, в АФМ ее подтвердили и раскрыли детали дела, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в среду заявления, Агентством РК по финансовом мониторингу объявлены в розыск:

  • Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин России, мера пресечения – содержание под стражей;
  • Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения – содержание под стражей.
"Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей".Пресс-служба АФМ РК

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.

"Казахстанским звеном этой системы стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7172 70 84 78 – дежурная часть", – призвали в пресс-службе АФМ РК.

2 февраля 2026 года сообщалось, что Агентством по финмониторингу объявлены в розыск подозреваемые в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК:

  • Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
  • Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. По данным агентства, Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.

А 10 августа стало известно, что АФМ объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова. Блогера подозревают в продвижении незаконных интернет-казино SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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