Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск: АФМ раскрыло детали дела на 106 млрд тенге
Как следует из распространенного в среду заявления, Агентством РК по финансовом мониторингу объявлены в розыск:
- Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин России, мера пресечения – содержание под стражей;
- Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения – содержание под стражей.
"Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей".Пресс-служба АФМ РК
По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
"Казахстанским звеном этой системы стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств".Пресс-служба АФМ РК
По данным агентства, масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7172 70 84 78 – дежурная часть", – призвали в пресс-службе АФМ РК.
2 февраля 2026 года сообщалось, что Агентством по финмониторингу объявлены в розыск подозреваемые в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК:
- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
- Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. По данным агентства, Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.
А 10 августа стало известно, что АФМ объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова. Блогера подозревают в продвижении незаконных интернет-казино SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.