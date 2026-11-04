От образования до внешней политики: чем заинтересовала казахстанцев книга Токаева

Книга президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз" привлекла внимание казахстанцев в социальных сетях. Одни рассказывают, как встретили издание в книжных магазинах, другие делятся личными историями и размышляют о содержании сборника, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Рамазан Даулетбаев рассказал в Facebook, что во время семейного похода в торговый центр заглянул с детьми в книжный магазин "Марвин". У входа его внимание привлекла полка, на которой стояла книга главы государства.

"Насколько помню, изначально план был распространять их только в библиотеках университетов, колледжей и молодежных центров. Но, видимо, есть спрос – будет и предложение", – написал Даулетбаев.

Он отметил, что прочитал книгу сразу после ее выхода. По его мнению, сборник заслуживает внимания тех, кто хочет лучше понять направления развития Казахстана. Особенно ему запомнились рассуждения о том, почему главным ресурсом страны является образование, а не нефть.

"Для общего ознакомления и понимания, куда мы идем и к чему стремимся, почитать стоит", – поделился он.

Другую историю опубликовал в Facebook Ербол Мандибек . Увидев в книжном магазине молодых людей, выбиравших подарок, он вспомнил свои студенческие годы. На первом курсе Ербол познакомился с девушкой, которая предложила ему назвать 20 прочитанных авторов. Она хотела строить отношения с человеком, способным обсуждать классическую литературу.





Тогда его читательский опыт ограничивался произведениями Абая и Пушкина и несколькими другими книгами. Позже он узнал, что девушка была победительницей республиканской олимпиады по казахскому языку и литературе. Эта история запомнилась ему на долгие годы. Мандибек признался, что последние пять лет стал уделять чтению больше времени и прочитал 23 книги.





Не обошел стороной Ербол и сборник высказываний Касым-Жомарта Токаева, отметив, что подобные труды могут многое дать человеку в условиях меняющегося общества. Пользователи в Threads сейчас обсуждают между собой новую книгу Токаева. Автор обратил внимание на историческую составляющую сборника и предложил читателям задуматься о том, как формировались взгляды главы государства.

"В книге "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз" собраны мысли и высказывания Касым-Жомарта Токаева за более чем 30 лет, начиная с 1994 года. О чем он говорил задолго до президентства, каким видел развитие Казахстана и как формировались его взгляды на будущее страны?", – говорится в публикации.

Книга состоит из 21 тематического раздела. Среди них государственное управление, закон и порядок, образование, молодежь, цифровизация, искусственный интеллект, национальные ценности, экология и международные отношения. Стоит отметить, что интерес к книге у читателей разный. Одних привлекают размышления о будущем Казахстана, других – возможность проследить взгляды президента на протяжении его государственной карьеры. Для некоторых знакомство со сборником стало поводом поговорить о чтении и литературе.