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"Будем самыми дружными соседями": семьям вручили ключи от новых квартир в Алматинской области

Квартира, ключи, новоселье , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01 Фото: Zakon.kz
В поселке Гульдала отметили новоселье. В гостях у счастливых обладателей жилья побывали представители акимата и Отбасы банка, благодаря которым сбылась их заветная мечта, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на дождливое и холодное утро, во дворе новой многоэтажки большой праздник. Громкая музыка, подготовленные конфеты для обряда шашу, а рядом с ними множество ключей с брелочками в виде юрт и домбры – символов семейного очага и душевного спокойствия. Жильцы, которые вскоре станут хозяевами долгожданных собственных квартир, не скрывают эмоций: они танцуют от радости прямо под открытым небом, знакомятся друг с другом и приглашают попить чай.

Ключи , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Бабушки, шашу , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

"Будем самыми дружными соседями", – воскликнула Амина Салюбаева. Женщина призналась, что уже около 10 лет вместе с мамой пенсионеркой и двумя детьми-подростками скитается по съемным углам. В последние годы аренда жилья сильно бьет по карману – и это без учета других расходов на жизнь. Дети растут, каждому хочется свой уголочек, но собственная квартира для Амины была недостижимой целью. А вот благодаря поддержке Отбасы банка все оказалось возможным.

"10 лет по квартирам – тяжело. С каждым годом аренда только растет в цене. Помещение тесное. А ведь хочется комфортных условий. Плюс нужно покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги, внимательно относиться к запросам детей. Они всегда просили свою комнату. Восемь лет назад я встала в очередь на жилье и верила, что все получится".Амина Салюбаева
Праздник, внук, бабушка , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Праздник, новоселье , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Так и вышло. Амина Салюбаева говорит, что не налюбуется новой квартирой.

"Район очень хороший – дома вдоль Кульджинской трассы, а значит, и до остановки недалеко идти. На территории классные детские и спортивные площадки. Кухня, спальня, зал – просторные, светлые, уютные и теплые. Прикинула, как обставить все комнаты, где и что будет стоять. Уже представляю, как будем просыпаться по утрам, делать зарядку, гулять".Амина Салюбаева
Жители, квартиры , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Женщина, ключи , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Лично поздравить новоселов прибыл аким Алматинской области Чингис Аринов.

"Много семей стали обладателями квартир благодаря поддержке акимата Алматинской области и Отбасы банка. Это только начало, строительство новых домов продолжается. В Талгарском районе 9 000 человек ждут своей очереди, их всех намерены постепенно обеспечить жильем. А сегодняшним счастливчикам хочется пожелать, чтобы в доме был всегда достаток, наслаждайтесь уютом долгие годы, пусть самые лучшие дни будут еще впереди", – сказал Чингиз Аринов.
Аким Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

С новосельем семьи поздравила и Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.

"Разделяю вашу радость. Вы долго ждали этого события. Строительство будет идти дальше. Хочу поблагодарить акима Алматинской области Чингиса Аринова и застройщика, которые планируют еще строить здесь дома. Это значит, что нас всех ждет не одно новоселье. У вас здесь хорошая инфраструктура и пусть этот район процветает". Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова
Праздник, вручение ключей , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Вручение ключей, квартиры , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

После того как виновники торжества получили ключи, они с радостью отправились в свои новые квартиры. Шашу, цветы и даже ценные подарки ждали хозяев. Слезы счастья, добрые слова напутствия и то самое чувство, что наконец теперь у тебя есть крыша над головой.

"Я в очереди стояла девять лет по категории "Дети-сироты". Выросла в детском доме. И вот наконец-то долгожданная радость. 14 ноября мне исполнится 36 лет, и как прекрасно отметить день рождения в своей квартире. Эмоции переполняют, голос дрожит и верится в это с трудом", – поделилась Елена Тюменцева.
Квартира, подарки, жильцы , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

Директор Алматинского областного филиала АО "Отбасы банк" Куаныш Уласбеков подчеркнул, что за каждым новоселом стоит пронзительная история, ведь сегодня ключи получили те, кто остро нуждается в жилье.

"Всего в поселке Гульдала вручат ключи от 44 квартир – они в чистовой отделке и готовы к заселению. Новоселам остается только обустроиться и жить. Это арендное жилье, которое в будущем можно будет выкупить. У нас сегодня квартиры получили дети-сироты, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и многие другие".Директор Алматинского областного филиала АО "Отбасы банк" Куаныш Уласбеков
Ключи, квартира, новоселье , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 11:01

Фото: Zakon.kz

С 2025 года учетом нуждающихся в жилье и распределением этого жилья в качестве национального института развития занимается Отбасы банк. Распределение происходит с помощью автоматизированной системы. Главными критериями являются дата постановки на учет и приоритетность категории.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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