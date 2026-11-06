"Будем самыми дружными соседями": семьям вручили ключи от новых квартир в Алматинской области

В поселке Гульдала отметили новоселье. В гостях у счастливых обладателей жилья побывали представители акимата и Отбасы банка, благодаря которым сбылась их заветная мечта, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на дождливое и холодное утро, во дворе новой многоэтажки большой праздник. Громкая музыка, подготовленные конфеты для обряда шашу, а рядом с ними множество ключей с брелочками в виде юрт и домбры – символов семейного очага и душевного спокойствия. Жильцы, которые вскоре станут хозяевами долгожданных собственных квартир, не скрывают эмоций: они танцуют от радости прямо под открытым небом, знакомятся друг с другом и приглашают попить чай.

"Будем самыми дружными соседями", – воскликнула Амина Салюбаева. Женщина призналась, что уже около 10 лет вместе с мамой пенсионеркой и двумя детьми-подростками скитается по съемным углам. В последние годы аренда жилья сильно бьет по карману – и это без учета других расходов на жизнь. Дети растут, каждому хочется свой уголочек, но собственная квартира для Амины была недостижимой целью. А вот благодаря поддержке Отбасы банка все оказалось возможным.

"10 лет по квартирам – тяжело. С каждым годом аренда только растет в цене. Помещение тесное. А ведь хочется комфортных условий. Плюс нужно покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги, внимательно относиться к запросам детей. Они всегда просили свою комнату. Восемь лет назад я встала в очередь на жилье и верила, что все получится". Амина Салюбаева

Так и вышло. Амина Салюбаева говорит, что не налюбуется новой квартирой.

"Район очень хороший – дома вдоль Кульджинской трассы, а значит, и до остановки недалеко идти. На территории классные детские и спортивные площадки. Кухня, спальня, зал – просторные, светлые, уютные и теплые. Прикинула, как обставить все комнаты, где и что будет стоять. Уже представляю, как будем просыпаться по утрам, делать зарядку, гулять". Амина Салюбаева

Лично поздравить новоселов прибыл аким Алматинской области Чингис Аринов.

"Много семей стали обладателями квартир благодаря поддержке акимата Алматинской области и Отбасы банка. Это только начало, строительство новых домов продолжается. В Талгарском районе 9 000 человек ждут своей очереди, их всех намерены постепенно обеспечить жильем. А сегодняшним счастливчикам хочется пожелать, чтобы в доме был всегда достаток, наслаждайтесь уютом долгие годы, пусть самые лучшие дни будут еще впереди", – сказал Чингиз Аринов.

С новосельем семьи поздравила и Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.

"Разделяю вашу радость. Вы долго ждали этого события. Строительство будет идти дальше. Хочу поблагодарить акима Алматинской области Чингиса Аринова и застройщика, которые планируют еще строить здесь дома. Это значит, что нас всех ждет не одно новоселье. У вас здесь хорошая инфраструктура и пусть этот район процветает". Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова

После того как виновники торжества получили ключи, они с радостью отправились в свои новые квартиры. Шашу, цветы и даже ценные подарки ждали хозяев. Слезы счастья, добрые слова напутствия и то самое чувство, что наконец теперь у тебя есть крыша над головой.

"Я в очереди стояла девять лет по категории "Дети-сироты". Выросла в детском доме. И вот наконец-то долгожданная радость. 14 ноября мне исполнится 36 лет, и как прекрасно отметить день рождения в своей квартире. Эмоции переполняют, голос дрожит и верится в это с трудом", – поделилась Елена Тюменцева.

Директор Алматинского областного филиала АО "Отбасы банк" Куаныш Уласбеков подчеркнул, что за каждым новоселом стоит пронзительная история, ведь сегодня ключи получили те, кто остро нуждается в жилье.

"Всего в поселке Гульдала вручат ключи от 44 квартир – они в чистовой отделке и готовы к заселению. Новоселам остается только обустроиться и жить. Это арендное жилье, которое в будущем можно будет выкупить. У нас сегодня квартиры получили дети-сироты, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и многие другие". Директор Алматинского областного филиала АО "Отбасы банк" Куаныш Уласбеков

С 2025 года учетом нуждающихся в жилье и распределением этого жилья в качестве национального института развития занимается Отбасы банк. Распределение происходит с помощью автоматизированной системы. Главными критериями являются дата постановки на учет и приоритетность категории.