Представителям СМИ Алматинской области вручили ключи от новых квартир

В Алматинской области по поручению президента двум представителям региональных средств массовой информации, освещающим важнейшие события жизни региона, вручили ключи от новых квартир, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, журналисты, посвятившие многие годы развитию отечественной журналистики и информационной сферы, были удостоены государственных наград.

Почетные награды и ключи от жилья вручил аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравив представителей СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе торжественной церемонии новоселами стали главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар и координатор издательской деятельности ТОО "Өлке тынысы" Жанат Токанова.

Также ветеран журналистики, советник руководителя ТОО "Өлке тынысы" Кадырбек Куныпияулы был награжден орденом "Парасат", корреспондент газеты "Еңбекшіқазақ" Игорь Туранин – медалью "Ерен еңбегі үшін", а ответственный секретарь газеты "Алатау арайы" Шолпан Нуржауова – медалью "Шапағат".

Фото: акимат Алматинской области

Ряд работников медиасферы также были удостоены нагрудных знаков "Еңбек ардагері", "Ақпарат саласының үздігі", Почетных грамот и Благодарственных писем.

Поздравляя награжденных и новоселов, Марат Султангазиев отметил, что эти награды являются заслуженным признанием значительного вклада представителей СМИ в развитие страны и укрепление информационного пространства.

Фото: акимат Алматинской области

"Ежедневно вы оперативно и объективно доносите до жителей важнейшие события, происходящие в стране, способствуя укреплению связи между обществом и государством. Недаром говорят: "Перо способно изменить страну". Ваш профессионализм, самоотверженный труд и активная гражданская позиция служат развитию общества. Народ возлагает большие надежды на журналистов, которые популяризируют национальные ценности. Пусть ваше перо никогда не теряет своей силы и остроты в этом благородном и ответственном деле!" – подчеркнул глава области.

Он добавил, что по инициативе Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника журналистам в Астане уже несколько лет вручают квартиры. В нынешнем году эта добрая традиция получила продолжение и в регионах. Алматинская область также присоединилась к этой инициативе.

Это достойное признание труда журналистов, которые посвятили свою жизнь объективному освещению жизни нашего региона.

Фото: акимат Алматинской области

Также Марат Султангазиев сообщил еще одну приятную новость для представителей медиасферы. По его словам, начиная с этого года в региональную ипотечную программу "Алатау" включена новая категория – "Средства массовой информации" .

Теперь журналисты, работающие в Алматинской области, смогут принять участие в программе и получить возможность приобрести собственное жилье.

Кроме того, в целях поддержки лучших представителей медиасферы в регионе ежегодно проводится премия "Самғау". И в этом году ее лауреаты будут определены в конце года. Особое внимание будет уделено лучшим публикациям, телевизионным сюжетам и видеороликам, посвященным темам "Таза Қазақстан" и "Закон и порядок".

Не останутся без внимания и журналисты, внесшие значительный вклад в освещение социально-экономического развития Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

Главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар, получивший новую квартиру в канун профессионального праздника, отметил, что собственное жилье является мечтой каждого журналиста и каждого специалиста, выразив искреннюю благодарность Президенту страны и руководству области за исполнение этой мечты.

Труд журналистов, которые являются надежным мостом между обществом и государством и ставят интересы народа превыше всего, всегда заслуживает глубокого уважения. И на этом хорошие новости для представителей СМИ Алматинской области не заканчиваются.

Как уже было отмечено, теперь они смогут стать участниками региональной ипотечной программы "Алатау" и приобрести собственное жилье. Поэтому впереди журналистское сообщество региона ожидает еще немало добрых и значимых событий.

Ранее мы сообщали о том, что в Алматы пройдут экологические слушания по Генплану Алматы.