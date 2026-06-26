#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Представителям СМИ Алматинской области вручили ключи от новых квартир

Медали, награды, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области по поручению президента двум представителям региональных средств массовой информации, освещающим важнейшие события жизни региона, вручили ключи от новых квартир, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, журналисты, посвятившие многие годы развитию отечественной журналистики и информационной сферы, были удостоены государственных наград.

Почетные награды и ключи от жилья вручил аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравив представителей СМИ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Вручение квартир журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52

Фото: акимат Алматинской области

В ходе торжественной церемонии новоселами стали главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар и координатор издательской деятельности ТОО "Өлке тынысы" Жанат Токанова.

Также ветеран журналистики, советник руководителя ТОО "Өлке тынысы" Кадырбек Куныпияулы был награжден орденом "Парасат", корреспондент газеты "Еңбекшіқазақ" Игорь Туранин – медалью "Ерен еңбегі үшін", а ответственный секретарь газеты "Алатау арайы" Шолпан Нуржауова – медалью "Шапағат".

Вручение квартир журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52

Фото: акимат Алматинской области

Ряд работников медиасферы также были удостоены нагрудных знаков "Еңбек ардагері", "Ақпарат саласының үздігі", Почетных грамот и Благодарственных писем.

Поздравляя награжденных и новоселов, Марат Султангазиев отметил, что эти награды являются заслуженным признанием значительного вклада представителей СМИ в развитие страны и укрепление информационного пространства.

Вручение квартир журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52

Фото: акимат Алматинской области

"Ежедневно вы оперативно и объективно доносите до жителей важнейшие события, происходящие в стране, способствуя укреплению связи между обществом и государством. Недаром говорят: "Перо способно изменить страну". Ваш профессионализм, самоотверженный труд и активная гражданская позиция служат развитию общества. Народ возлагает большие надежды на журналистов, которые популяризируют национальные ценности. Пусть ваше перо никогда не теряет своей силы и остроты в этом благородном и ответственном деле!" – подчеркнул глава области.

Он добавил, что по инициативе Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника журналистам в Астане уже несколько лет вручают квартиры. В нынешнем году эта добрая традиция получила продолжение и в регионах. Алматинская область также присоединилась к этой инициативе.

Это достойное признание труда журналистов, которые посвятили свою жизнь объективному освещению жизни нашего региона.

Вручение квартир журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52

Фото: акимат Алматинской области

Также Марат Султангазиев сообщил еще одну приятную новость для представителей медиасферы. По его словам, начиная с этого года в региональную ипотечную программу "Алатау" включена новая категория – "Средства массовой информации".

Теперь журналисты, работающие в Алматинской области, смогут принять участие в программе и получить возможность приобрести собственное жилье.

Кроме того, в целях поддержки лучших представителей медиасферы в регионе ежегодно проводится премия "Самғау". И в этом году ее лауреаты будут определены в конце года. Особое внимание будет уделено лучшим публикациям, телевизионным сюжетам и видеороликам, посвященным темам "Таза Қазақстан" и "Закон и порядок".

Не останутся без внимания и журналисты, внесшие значительный вклад в освещение социально-экономического развития Алматинской области.

Вручение квартир журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:52

Фото: акимат Алматинской области

Главный редактор газеты "Алатау арайы" Куаныш Тунгатар, получивший новую квартиру в канун профессионального праздника, отметил, что собственное жилье является мечтой каждого журналиста и каждого специалиста, выразив искреннюю благодарность Президенту страны и руководству области за исполнение этой мечты.

Труд журналистов, которые являются надежным мостом между обществом и государством и ставят интересы народа превыше всего, всегда заслуживает глубокого уважения. И на этом хорошие новости для представителей СМИ Алматинской области не заканчиваются.

Как уже было отмечено, теперь они смогут стать участниками региональной ипотечной программы "Алатау" и приобрести собственное жилье. Поэтому впереди журналистское сообщество региона ожидает еще немало добрых и значимых событий.

Ранее мы сообщали о том, что в Алматы пройдут экологические слушания по Генплану Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
вручение сертификатов
20:02, 28 июня 2024
Работникам СМИ вручили сертификаты на квартиры от имени Токаева
министр культуры и информации Аида Балаева
16:31, 22 мая 2026
Ключи от 60 квартир и 13 госнаград от имени президента вручили в Алматы
новоселы, жилье, Уральск,
14:37, 23 апреля 2025
Аким ЗКО вручил ключи от 120 новых квартир жителям Уральска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:00, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тараз" в центральном матче 11-го тура Первой лиги
Фото: UFC
19:46, Сегодня
Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов с Чарльзом Джонсоном перед поединком в UFC (видео)
Фото: UFC
19:18, Сегодня
"Он пытается не брать на себя вину". Алекс Перейра - об ответе Херба Дина на его критику
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: