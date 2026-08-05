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Экономика и бизнес

При поддержке Отбасы банка почти 40 000 семей очередников стали новоселами за последние 1,5 года

Отбасы банк, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:29 Фото: Отбасы банк
Отбасы банк с начала 2025 года помог отметить новоселье 39 536 казахстанцам, стоящим на учете нуждающихся в жилье.

Приблизить момент новоселья помогли не только государственные программы "2-10-20", "5-10-20", "Наурыз". Также ключи от своего жилья казахстанцы, стоящие много лет на учете нуждающихся в жилье, получили благодаря региональным программам, программе "Әскери баспана", "Наурыз Жұмыскер", "Зеленая ипотека", "Жас отбасы" и рыночным программам банка, по которым ставка по займу начинается от 3,5%*.

Всего в 2025 году кредитное жилье по доступным условиям приобрели 15 282 человека, состоящих на учете нуждающихся в жилье, в первом полугодии 2026 года – 10 854 очередника.
Также банк в качестве национального института развития распределил 13 400 арендных квартир особо нуждающимся гражданам.

Распределять арендное и кредитное жилье помогает новая цифровая система "Центр обеспечения жильем". С ее помощью распределение проходит автоматически. Благодаря этому темпы распределения жилья в год удалось увеличить в три раза.

Отбасы банк совместно с Министерством промышленности и строительства инициировал ряд изменений в законодательстве. Были внесены изменения в закон "О жилищных отношениях" и в закон "О персональных данных и их защите". Цель изменений – сделать систему государственной жилищной поддержки более справедливой, понятной и ориентированной на реальные потребности граждан.

Ряд изменений уже начал действовать.

1. Сохраняется дата постановки на учет у граждан, чьи населенные пункты изменили административную принадлежность.

Например, гражданин ранее стоял в очереди в Алматинской области. Его населенный пункт присоединили к Алматы. Это значит, что теперь он будет стоять на учете нуждающегося в жилье в Алматы. При этом будет учитываться первичная дата постановки в Алматинской области.

2. Введены механизмы перераспределения квот, которые позволят ускорить предоставление жилья.

Сейчас пропорциональность предоставления жилья выглядит так: не менее 20% от общего объема предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Затем не менее 50% от общего объема жилья предоставляется ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств, лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, вдовам (вдовцам), многодетным семьям.

Заселение, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:29

Фото: акимат города Алматы

Не менее 30% от общего объема жилья распределяется другим категориям граждан.

Во многих регионах на учете нуждающихся в жилье бывает недостаточное количество граждан, соответствующих категории для соблюдения вышеуказанных квот. Поэтому в случае отсутствия на учете, например, детей-сирот, их квота от общего объема жилищ в размере 20% будет перераспределена среди других приоритетных категорий – многодетных семей, инвалидов 1 и 2 группы и т.д.

3. Гражданам, чье жилье признано аварийным, новые квадратные метры будут предоставляться из коммунального жилищного фонда местными акиматами.

При этом на учет нуждающихся в жилье эти граждане будут также вставать через в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" на портале orken.otbasybank.kz.

Вводится в действие с 14.09.2026 г.

4. Расширен состав членов семьи. Теперь, согласно закону "О жилищных отношениях", членами семьи признаются не только супруги и их дети. Родители супругов, внуки и опекуны могут добавляться в состав семьи по взаимному согласию сторон.

Вводится в действие с 14.09.2026 г.

5. Если у граждан и членов их семей значится в собственности доля в жилье в размере 50% и больше, то они не смогут встать на учет нуждающихся в жилье.

Новое требование начнет действовать с 14.09.2026 года. При этом изменения не затронут граждан, которые уже состоят на учете нуждающихся в жилье и имеют долю в жилье в размере 50% и более.

6. Усилена защита прав детей-сирот. В случае отмены усыновления, опеки или попечительства дети-сироты смогут сохранить свою первоначальную дату постановки на учет нуждающихся в жилье и вновь встать на учет по первичной дате постановки. Изменение вводится в действие с 14.09.2026 г.

7. При распределении жилья теперь будет учитываться состав семьи. Это позволит более адресно подбирать жилье для очередников.

Ранее банк распределял жилье из расчета 15-18 кв. м на каждого члена семьи. Таковы были правила. На практике в банке столкнулись с тем, что не было квартир более 90-100 кв. м для многодетных семей, возникали ситуации, когда по дате распределения человек есть, а подходящего по площади жилья нет.

Распределение жилья будет проходить по положенной комнатности для каждого состава семьи.

Вводится в действие с 14.09.2026 г.

8. В сельских населенных пунктах арендное жилье будет распределяться с помощью заявления. То есть очередники смогут сами выбрать арендное жилье и самостоятельно подать заявление.

Данная норма вступает в действие с 14.09.2026 г.

9. Теперь банк может проводить инвентаризацию без согласия гражданина или его законного представителя. Нововведение позволит оперативно актуализировать данные и распределять жилье быстрее. Данная норма вводится в действие с 14.09.2026 г.

Новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:29

Фото: Отбасы банк

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Айсулу Омарова
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