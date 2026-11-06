"Ошалеть": жираф со странными наростами на голове взбудоражил Казнет

Видео с жирафом из Шымкентского зоопарка взбудоражило Казнет: пользователи заметили на голове животного странные образования и забеспокоились о качестве ухода за ним, сообщает Zakon.kz.

Посетители сняли крупного обитателя вольера на камеру, а кадры быстро разошлись по социальным сетям.

Поводом для тревоги казахстанцев стали выпуклости на голове жирафа, из-за чего в комментариях зазвучали призывы к руководству зверинца проверить здоровье подопечного.

"Ошалеть. Какой большой он", – говорит закадровый голос на завирусившемся видео.

В администрации Шымкентского зоопарка поспешили успокоить общественность и пояснили, что поводов для переживаний нет. По словам специалистов, необычные наросты на лбу представляют собой естественную анатомическую особенность.

"Данная особенность выполняет защитную функцию и служит своеобразным орудием во время борьбы между самцами жирафов в естественной среде обитания. В природе самцы соперничают за самок и территорию, раскачивая своими длинными шеями и нанося удары головами друг другу. При этом костные образования на лбу помогают защищать череп от ударов и увеличивают силу столкновения", – рассказали 6 ноября 2026 года Zakon.kz в администрации зоопарка.

Кроме того, в зверинце объяснили причину возможных внешних дефектов.

"В условиях зоопарка жирафы также могут время от времени тереться головой о стены ограждений или деревья. В результате трения шерсть на кончиках рожек может стираться, обнажая расположенную под ней кожу. Внешне это может напоминать повреждение или рану. Однако выпуклая часть на лбу является естественной анатомической особенностью животного", – говорится в сообщении.

Представители зоопарка также добавили, что с наступлением холодов животных переводят в отапливаемые павильоны, а их рацион и самочувствие находятся под постоянным контролем ветеринаров.

Добавим, что в 2011 году зоопарк Шымкента приобрел жирафа по кличке Астана. Его привезли из Алматы. Животное решили назвать Астаной, так как он родился в День столицы.