Марат Ахметжанов дал старт строительству конгресс-центра в Бурабае

На курорте начали строить конгресс-центр с концертным залом на тысячу зрителей, выставочными площадками и необычным музейным пространством, где можно будет познакомиться с культурой разных регионов Казахстана. Завершить строительство планируют к 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Объявленная президентом страны в Послании программа "Халықтық құрылыс" начинает воплощаться в конкретных проектах. Одним из них станет многофункциональный конгресс-центр в Бурабае, который позволит проводить на курорте международные форумы, концерты и выставки круглый год. Сегодня в торжественной обстановке с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова дан старт строительству комплекса. Проект реализуется во исполнение поручения главы государства, и станет одним из объектов масштабного строительства, запланированного на 2027 год.

Фото: РСК Акмолинской области

Сегодня Бурабай входит в тройку приоритетных туристических центров Казахстана. При этом одна из главных особенностей курорта остается неизменной: основной поток отдыхающих приходится на теплое время года. Строительство конгресс-центра должно помочь изменить ситуацию, привлекая гостей не только на отдых у озер, но и на международные конференции, концерты, выставки и другие крупные события.

"Наша задача – не только развивать традиционные виды отдыха, но и создавать условия для круглогодичного туризма, повышая его конкурентность. Сегодня благодаря поддержке главы государства и правительства мы даем старт строительству одного из ключевых объектов туристской инфраструктуры региона – многофункционального конгресс-центра", – отметил Марат Ахметжанов.

Фото: РСК Акмолинской области

Место для нового комплекса выбрали в районе Promenade Burabay. На участке площадью 3,1 гектара возведут двухэтажное здание общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Главной площадкой станет концертный зал на тысячу мест. Кроме того, здесь разместят конференц-зал на 160 участников, кафе на 100 мест и выставочные пространства, рассчитанные на прием до 500 посетителей ежедневно.

Но новый центр задуман не только как место для масштабных мероприятий. Значительную часть здания отведут под культурные и образовательные пространства, которыми смогут пользоваться местные жители.

Фото: РСК Акмолинской области

Например, здесь откроют музыкальные и танцевальные студии, репетиционные залы и творческие мастерские. По планам, занятия смогут посещать около 2500 человек, в том числе 250 детей. Для художников, дизайнеров и ремесленников оборудуют отдельные помещения, где можно будет работать с деревом, камнем, костью и войлоком, создавать сувениры и изделия прикладного искусства. Предусмотрены и студии для производства цифрового и мультимедийного контента.

Фото: РСК Акмолинской области

Еще одной особенностью конгресс-центра станет "Казахстанская панорама: Музеи регионов". Это пространство позволит знакомиться с историей, этнографией и культурным наследием разных областей страны в современном цифровом формате. Посетители смогут изучать музейные экспозиции, не отправляясь в путешествие по всему Казахстану. Для хранения коллекций предусмотрен фонд на 10 тысяч экспонатов.

Фото: РСК Акмолинской области

Отдельный расчет связан с экономикой туризма. Крупные форумы и конференции привлекают не только участников самих мероприятий. Вместе с ними на курорт приезжают организаторы, представители компаний, эксперты и другие гости, которым нужны гостиницы, питание, транспорт и дополнительные услуги. Для местного бизнеса это возможность работать с более стабильным потоком посетителей в течение года.

"Наша стратегическая цель – вывести Бурабай на качественно новый уровень, превратив его в современный круглогодичный центр делового, событийного и культурного туризма международного уровня", – подчеркнул руководитель региона.