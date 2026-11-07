"Вау": фотоловушка раскрыла тайную жизнь диких животных в Казахстане

На территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника фотоловушки запечатлели редкие моменты из жизни диких животных. Видео с обитателями заповедника привлекло внимание казахстанцев и собрало множество просмотров в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Камеры зафиксировали обитателей заповедника в их естественной среде. По словам сотрудников, каждая подобная запись позволяет заглянуть в сокровенные уголки экосистемы, обычно скрытые от глаз человека.

На видео дикие звери передвигаются по лесным тропам и с любопытством исследуют окружающую территорию.

"Каждый кадр – неповторимое мгновение природы, а каждое запечатленное животное – бесценное богатство заповедника", – отметили в заповеднике.

Ролик вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи восхитились разнообразием местной фауны и с юмором прокомментировали поведение животных.

Это у них центральная улица.

Мишка такой любознательный.

Хорошее место, хороший ракурс!!! Разнообразие фауны впечатляет!

Прекрасно.

Вау!!!

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