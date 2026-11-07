"Вау": фотоловушка раскрыла тайную жизнь диких животных в Казахстане
Камеры зафиксировали обитателей заповедника в их естественной среде. По словам сотрудников, каждая подобная запись позволяет заглянуть в сокровенные уголки экосистемы, обычно скрытые от глаз человека.
На видео дикие звери передвигаются по лесным тропам и с любопытством исследуют окружающую территорию.
"Каждый кадр – неповторимое мгновение природы, а каждое запечатленное животное – бесценное богатство заповедника", – отметили в заповеднике.
Ролик вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи восхитились разнообразием местной фауны и с юмором прокомментировали поведение животных.
- Это у них центральная улица.
- Мишка такой любознательный.
- Хорошее место, хороший ракурс!!! Разнообразие фауны впечатляет!
- Прекрасно.
- Вау!!!
В апреле Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк поделился редкими, первыми в 2026 году кадрами с проснувшимся после зимней спячки тянь-шаньским бурым медведем.