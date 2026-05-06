События

Любопытный барсук и красивейшая птица: редкие кадры дикой природы Казахстана

горы, заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 12:01 Фото: pexels
Фотоловушки, установленные в заповедниках Казахстана, продолжают запечатлевать редкие и удивительные моменты из жизни диких животных и птиц, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в районе гор Большие Бугуты на территории Чарынского государственного национального природного парка в фотоловушку, установленную у водопоя, попал ночной обитатель – барсук.

Сотрудники парка подчеркивают, что это осторожное животное, проявляющее активность преимущественно в ночное время, играет важную роль в поддержании природного баланса экосистемы.

В кадрах, предоставленных казахстанцам, любопытный барсук сначала на мгновение внимательно посмотрел в камеру, словно убедившись, что за ним никто не наблюдает, а затем направился уже к водопою.

Также интересными моментами поделились в Устюртском государственном природном заповеднике. Там показали одну из самых необычных и красивых птиц Казахстана – розового скворца.

По данным специалистов, эта птица особенно часто встречается в районе родника Сарыбулак.

Она сразу привлекает внимание своим ярко-розовым телом и контрастными черными крыльями. Весной и летом розовые скворцы прилетают большими стаями, а осенью снова отправляются в теплые края.

Одной из особых черт розового скворца является его польза для сельского хозяйства. Эта птица поедает саранчу и других вредных насекомых, защищая посевы и помогая сохранять природное равновесие.

Птица, которая боится людей, сама вышла к ним за помощью в Бурабае

Немного ранее в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка поймала удивительные кадры: там горная индейка показала сурку, кто хозяин в горах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
