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Жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 09:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", 8 ноября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в городах Павлодар, Алматы, Талдыкорган, ночью в городах Актобе, Астана, Кокшетау .

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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