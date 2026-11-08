Жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет"

Синоптики предупредили жителей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", 8 ноября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в городах Павлодар, Алматы, Талдыкорган, ночью в городах Актобе, Астана, Кокшетау .

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях.