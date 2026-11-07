Опубликовано штормовое предупреждение на 8 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 8 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидается дождь, временами сильный. Ночью и утром – туман. Днем временами порывы ветра до 15 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидаются дождь и снег, на западе, севере и юге временами сильные осадки. Гололед. Ночью и утром на юге и востоке ожидается туман. Днем на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются дождь и снег, временами сильные осадки.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ночью и утром ожидается туман, временами порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидается туман. На юге, востоке и в горных районах – порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере и юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, ночью и утром – туман и гололед. В Уральске ночью ожидаются дождь и снег, ночью и утром – туман и гололед.

На востоке Атырауской области временами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе и юге – туман. На юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе и юго-западе Костанайской области ожидаются дождь, снег и гололед. Днем – дождь, снег и гололед, на юге и востоке сильные осадки. На западе и севере ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере и в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на востоке области Абай ожидается туман. На севере, юге и в центре ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед. На востоке – туман. На севере, юго-востоке и в центре ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке и в центре области Улытау ожидается туман. Днем на востоке – порывы ветра 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Днем на западе и в центре – порывы ветра до 15 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер 15-20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер 8-13 м/с, днем на западе, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается дождь, на западе и в центре – сильный. На западе и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ожидается дождь, ночью временами сильный. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке и юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег, на севере – небольшие осадки. Гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Петропавловске днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром – туман.

Ночью на юге, востоке и в центре Актюбинской области ожидаются дождь, снег и гололед. Днем – дождь и снег, в центре временами сильные осадки, на севере и востоке – гололед. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, снег и гололед.

Ранее "Казгидромет" предупредил о сильных осадках и гололеде 8 ноября.