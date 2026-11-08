От +22°C до снега и морозов: погода резко изменится в трех мегаполисах Казахстана

В ближайшие пять дней в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается резкое похолодание. На смену аномальному теплу придут дожди и снег, а ночная температура опустится до -4°C. Особенно заметно похолодает в Алматы, где после +22°C столбики термометров опустятся до +3...+5°C, сообщает Zakon.kz.

Астана

9 ноября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днем +9...+11°C. Ветер 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

10 ноября: переменная облачность, временами осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем 0...+2°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

11 ноября: переменная облачность, временами осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем 0...+2°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

12 ноября: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель, гололед, днем без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем 0...+2°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +1...+3°C. Ветер 5-10 метров в секунду.

Алматы

9 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

10 ноября: переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +18...+20°C. Ветер 3-8 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

11 ноября: облачно, осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°C. Ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

12 ноября: облачно, временами осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +3...+5°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

Шымкент

9 ноября: переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +18...+20°C. Ветер 8-13 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

10 ноября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +13...+15°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

11 ноября: переменная облачность, временами осадки. Температура воздуха ночью и днем +4...+6°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +5...+7°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +7...+9°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

Ранее жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет".