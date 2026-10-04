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События

Дождь сменится снегом: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 09:06 Фото: Zakon.kz
Резкое похолодание ожидается в трех крупнейших городах Казахстана с 4 по 6 октября. В Астане температура опустится почти до 0°C, пройдут дождь и снег, а ветер усилится до 30 м/с и более. В Алматы после +28°C похолодает до +12...+14°C, дожди придут и в Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Астана

4 октября: переменная облачность, временами дождь, в конце дня осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +8...+10°C с дальнейшим понижением. Ветер 9-14 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

5 октября: облачно, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +3...+5°C. Ветер 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, днем временами 30 метров в секунду и более.

6 октября: облачно, дождь и снег. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +2...+4°C. Ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы до 23-28 метров в секунду.

Алматы

4 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +26...+28°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

5 октября: облачно, дождь, временами сильный. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +12...+14°C. Ветер 3-8 метров в секунду, временами порывы до 15-18 метров в секунду.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +13...+15°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

Шымкент

4 октября: переменная облачность, дождь и гроза, временами сильный дождь. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +15...+17°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

5 октября: переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +13...+15°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +15...+17°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 09:06
Второй день подряд в Алматы и Атырау ожидается грязный воздух

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 4 октября. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте, горах Алматы и во всех 17 областях РК.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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