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В Алматы и еще двух городах ожидается повышенное загрязнение воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 15:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 9 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", 9 ноября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в городах Алматы, Талдыкорган, ночью – в городе Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и во всех 17 областях.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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