Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 9 ноября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В северных, южных и центральных регионах прогнозируются сильные осадки.

На юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман. На западе и севере прогнозируется гололед.

Высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской, западе, юге и востоке Алматинской, юге и в центре области Жетысу, севере Кызылординской, севере, юге и востоке Жамбылской, юго-западе Костанайской, севере и юге Туркестанской области, а также на юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге и востоке Актюбинской, западе Туркестанской области, а также на востоке области Жетысу.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие пять дней.