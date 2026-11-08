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События

Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 9 ноября

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 15:50 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В северных, южных и центральных регионах прогнозируются сильные осадки.

На юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман. На западе и севере прогнозируется гололед.

Высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской, западе, юге и востоке Алматинской, юге и в центре области Жетысу, севере Кызылординской, севере, юге и востоке Жамбылской, юго-западе Костанайской, севере и юге Туркестанской области, а также на юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге и востоке Актюбинской, западе Туркестанской области, а также на востоке области Жетысу.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие пять дней.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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