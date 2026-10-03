Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 4 октября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 4 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В южных и юго-восточных регионах пройдут сильные дожди с грозами, на северо-западе и севере – сильный дождь и снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юге и юго-востоке – шквал. На северо-западе ожидается гололед. Ночью и утром по стране прогнозируется туман.

Высокая пожарная опасность ожидается в Атырауской и Павлодарской областях, на западе, севере и в центре Мангистауской, севере и в центре области Абай, севере и юге Восточно-Казахстанской, северо-западе, юге и востоке Карагандинской, юге Костанайской, юге и востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской, севере и в центре Кызылординской, на юго-западе и юго-востоке Жамбылской области.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области и области Улытау, на западе, севере и юге Жамбылской, западе, севере, юге и в центре Туркестанской, севере, западе, востоке и в центре Алматинской, востоке области Жетысу, западе, юге, северо-востоке и в центре Актюбинской, на западе, севере и в центре Карагандинской, севере, юге и в центре Павлодарской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, а также на северо-западе области Абай.

Также в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 3 октября.