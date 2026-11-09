Николай Турецкий: новый Гражданский кодекс – стратегически важная инициатива президента

Необходимость принятия нового Гражданского кодекса Zakon.kz разъяснил главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, член Научно-консультативного совета при Конституционном суде, доктор юридических наук Николай Турецкий.

– В чем заключается принципиальное значение инициативы президента по разработке нового Гражданского кодекса для будущего страны? Насколько назрела необходимость его принятия именно сейчас?

– Считаю эту инициативу своевременной и стратегически важной. Сегодня Казахстану нужны правовые условия, при которых гражданин уверенно распоряжается своим имуществом, предприниматель строит долгосрочные планы, а инвестор понимает, как будут защищены его вложения. От качества этих условий зависят вполне осязаемые вещи: появление новых предприятий, рабочих мест, доступность услуг и сохранность семейных накоплений.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "Поэтому считаю, что требуется принять новый Гражданский кодекс, который заложит фундамент плавного перехода к экономике будущего". На мой взгляд, ключевой смысл этой инициативы заключается в способности права помогать развитию страны и одновременно защищать человека от новых рисков.

Достаточно посмотреть, как изменилась обычная покупка. Раньше человек приходил в магазин, видел продавца и рассчитывался у прилавка. Сегодня он выбирает товар на цифровой площадке, платит через один сервис, получает доставку от другой организации, а при возникновении проблемы общается с автоматическим помощником. За одной бытовой операцией возникает целая цепочка отношений. Покупателю нужен понятный ответ: кто отвечает за результат, и к кому обращаться, если обязательство не исполнено?

Или возьмем предпринимателя, который собирается открыть небольшое производство. Он должен арендовать помещение, приобрести оборудование, привлечь финансирование, заключить договоры с поставщиками. Даже хорошая деловая идея становится слишком рискованной, если участники по-разному понимают свои обязанности, а последствия нарушения договора трудно предсказать.

Поэтому сейчас особенно важно укрепить доверие к правилам экономической жизни. Современное гражданское законодательство должно снижать неопределенность, помогать добросовестным участникам договариваться и обеспечивать реальную ответственность за нарушения. Человек яснее понимает свои права, бизнес тратит меньше ресурсов на преодоление противоречий, суд получает более последовательные ориентиры для разрешения споров. Именно в таком содержательном обновлении я вижу важность инициативы президента.

– Действующий Гражданский кодекс был принят более 30 лет назад. Какие изменения в экономике и общественных отношениях делают актуальным его пересмотр?

– Прежде всего уточню: Общая часть Гражданского кодекса принята 27 декабря 1994 года, Особенная часть – 1 июля 1999 года. Это был фундаментальный шаг в становлении независимого Казахстана. Кодекс создавал условия для развития частной собственности, предпринимательства и договорных отношений. Его базовые принципы сохраняют свое значение.

Известный казахстанский ученый-цивилист, академик Майдан Кенжегалиевич Сулейменов отмечал: "Гражданский кодекс стал настоящим стержнем, вокруг которого формировалось экономическое законодательство". Эта характеристика точно передает масштаб документа. И сегодня задача состоит в том, чтобы сохранить прочность этого стержня и обеспечить его соответствие новым условиям.

Сам по себе возраст закона не является основанием для замены. Хорошие правовые решения работают десятилетиями. Однако за прошедшее время существенно изменились способы ведения бизнеса, состав имущества, поведение потребителей и ожидания общества.

Во-первых, огромная часть взаимодействий переместилась в цифровую среду. Мы заключаем сделки дистанционно, пользуемся электронными сервисами, приобретаем доступ к программам и информационным продуктам. Для человека приобретенный цифровой продукт может иметь значительную ценность, хотя его нельзя взять в руки или положить в сейф. Возникают вопросы передачи прав, прекращения доступа, наследования и ответственности посредников.

Во-вторых, выросла роль крупных платформ и стандартных договоров. Пользователь зачастую может лишь нажать кнопку согласия. Обсудить отдельное условие с крупной компанией практически невозможно. Поэтому юридическое равенство сторон необходимо дополнять действенными гарантиями против явно несправедливых условий и недобросовестного поведения.

В-третьих, бизнес стал теснее связан с международными рынками, сложными инвестиционными проектами и интеллектуальной собственностью. Ценность предприятия все чаще определяется технологиями, программным обеспечением, деловой репутацией и знаниями сотрудников. Право должно давать понятные способы защиты этих интересов.

В-четвертых, изменились требования к самому законодательству. Людям нужны ясные правила, которыми можно пользоваться без постоянного поиска исключений в многочисленных актах. Разрозненные изменения способны решать отдельные проблемы, но одновременно усложнять общую систему. Новая кодификация дает возможность проверить ее целиком: устранить противоречия, согласовать понятия и сделать регулирование последовательным.

Таким образом, необходимость обновления связана прежде всего с масштабом накопившихся изменений. Современной экономике требуется столь же современная и надежная правовая основа.

– Можно ли рассматривать разработку нового Гражданского кодекса как один из ключевых этапов практической реализации конституционных преобразований?

– Да, безусловно. Новая Конституция Казахстана 2026 года должна последовательно воплощаться в отраслевом законодательстве и повседневной практике. Гражданский кодекс занимает здесь особое место, поскольку через него конституционные гарантии получают конкретное содержание в имущественных и личных неимущественных отношениях.

Конституция закрепляет исходные права и принципы. Гражданское законодательство определяет, как человек приобретает имущество, распоряжается им, заключает договор, передает собственность наследникам и защищает нарушенное право. Благодаря этому конституционная норма становится работающим правилом для конкретной жизненной ситуации.

Начнем с собственности. Статья 8 новой Конституции предусматривает признание, гарантирование и равную защиту собственности всех форм. Практический смысл этой нормы должен быть последовательно отражен в гражданском законодательстве. Если государственная организация участвует в обычных договорных отношениях, ее публичный статус сам по себе не должен давать ей преимуществ перед другой стороной. Обязательство следует исполнять независимо от того, кто выступает должником: частная компания или государственный участник гражданского оборота.

Другой пример – защита человека при нарушении его прав государством. Пункт 6 статьи 15 Конституции закрепляет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц. Гражданско-правовые механизмы должны обеспечивать понятные основания и объем возмещения, а процессуальные нормы – доступный порядок защиты. Представим, что незаконное решение органа власти причинило предпринимателю доказанные убытки. Для него важно получить восстановление имущественного положения, а не ограничиться признанием допущенной ошибки.

Особое значение имеет принцип "Закон и Порядок". В гражданских отношениях он проявляется ежедневно: обещанное должно исполняться, чужая собственность – уважаться, причиненный вред – возмещаться, право – использоваться добросовестно. Эта культура ответственности необходима и гражданам, и бизнесу, и государственным организациям.

Наконец, защита личности приобретает новое содержание в цифровой среде. Деловая репутация, изображение человека, сведения о частной жизни могут затрагиваться действиями огромного числа пользователей и компаний. Гражданское законодательство должно предоставлять соразмерные способы прекращения нарушения и восстановления права во взаимосвязи со специальными законами.

– Почему обновление гражданского законодательства важно не только для юридического сообщества, но и для каждого казахстанца?

– Потому что гражданское право сопровождает человека практически каждый день. Мы можем не открывать кодекс, но постоянно вступаем в отношения, которые опираются на его положения: покупаем продукты, арендуем жилье, размещаем деньги в банке, заказываем ремонт, пользуемся транспортом, приобретаем товары через интернет, страхуем имущество, принимаем наследство.

Для молодой семьи значение гражданского законодательства проявляется при покупке квартиры: насколько надежно оформлено право, что произойдет при нарушении договора, как вернуть вложенные средства. Для пожилого человека – при распоряжении сбережениями, оформлении наследства, защите от навязанных услуг. Для автора, программиста или изобретателя – при использовании результатов его труда и получении вознаграждения. Для небольшого предпринимателя это возможность работать с понятными рисками: получить оплату за поставленный товар, защитить свое имущество, договориться с партнером и рассчитывать на исполнение обязательств. Устойчивость таких отношений отражается и на других людях – работниках, покупателях, поставщиках.

Есть и менее заметный, но важный результат. Когда правила ясны, участникам приходится тратить меньше времени и средств на выяснение своих обязанностей, дополнительные проверки и споры. Это создает условия для более доступных услуг и развития конкуренции. Разумеется, один кодекс не способен автоматически снизить цены или решить все социальные проблемы. Но качественное гражданское законодательство уменьшает правовые препятствия для экономической активности.

Важно также, чтобы защита была доступна людям с разными возможностями. Цифровое удобство не должно оборачиваться уязвимостью для пожилого человека или пользователя, которому сложно оценить многостраничные условия сервиса. Юридически значимая информация должна быть представлена так, чтобы человек мог принять осознанное решение.

Новый Гражданский кодекс должен укрепить уверенность казахстанцев в том, что их труд, собственность и добросовестные договоренности защищены законом. Такая уверенность необходима и для личного благополучия, и для развития всей страны.