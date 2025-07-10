Ослепляли пилотов лазерами: новая статья появится в Уголовном кодексе Казахстана

Директор Департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Думан Сулейменов на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года разъяснил поправки в уголовное законодательство Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан" устанавливается уголовная ответственность за создание помех управлению воздушным судном. Речь идет о новой статье 352-1 УК, предложенной депутатами Мажилиса.

"В Казахстане участились случаи ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров лазерными устройствами. Как правило, хулиганские действия совершаются при посадке или взлете самолетов. Такие действия создают угрозу безопасности эксплуатации воздушных судов. Наибольшее число фактов имело место в Международном аэропорту Алматы. За шесть лет зафиксировано 98 случаев ослепления пилотов. Так, в 2017 году было восемь сообщений от пилотов, в 2018 году – 12, в 2019 году – 19, в 2020 году – шесть, в 2021 году – девять, в 2022 году – 14, в 2023 году – 30", – отметил спикер.

Между тем, по его данным, в 2023 году было зарегистрировано 60 фактов ослепления пилотов лазерными устройствами. По 35 сообщениям проводилось досудебное расследование. Уголовные дела начаты по статье 293 УК – "Хулиганство". В итоге 33 дела прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. По двум делам расследование прервано из-за неустановления подозреваемых лиц. Остальные материалы списаны в номенклатурные дела либо перенаправлены в уполномоченные органы.

"В Австралии, Германии, Новой Зеландии, Канаде и США такое деяние признается преступлением (лазерное нападение). В 2016 году в Узбекистане в Уголовный кодекс была введена новая статья 263-1 "Создание помех лазерным лучом по время эксплуатации воздушного судна". Наказание установлено до 1 года лишения свободы. В Германии уголовная ответственность за такое деяние наступает по статье 315 "Опасное вмешательство в железнодорожное, водное или воздушное движение". Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Международная организация гражданской авиации (ICAO) признает опасность лазерных лучей для безопасности воздушного движения", – мотивировал необходимость поправки Думан Сулейменов.

Существует убеждение, что сидеть в хвосте самолета безопаснее, чем в передней части. О местах, которые считаются самыми безопасными, по мнению экспертов, можно прочитать здесь.