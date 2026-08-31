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Политика

Токаев назначил Аиду Балаеву на новую должность

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:01 Фото: primeminister.kz
Аида Балаева назначена заместителем председателя Совета безопасности (СБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 31 августа 2026 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем председателя Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.

Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая (2000, учитель русского языка и литературы), Казахский национальный аграрный университет (2007, юрист).

Трудовую деятельность начала с должности ведущего специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК, и.о. начальника управления информации по Алматы (1999-2004). Также занимала такие должности, как первый заместитель директора Департамента внутренней политики Алматы (2004-2006), директор Департамента внутренней политики Алматы (2006-2008), директор Департамента, начальник Управления внутренней политики Астаны (2008-2010).

С февраля 2010 года по декабрь 2014-го была заместителем акима Астаны, с 30 декабря 2014-го по июль 2019-й – заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента РК, с 22 июля 2019-го по 4 мая 2020 года – помощником президента РК – заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Вместе с тем занимала такие должности, как министр информации и общественного развития РК (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021-11.01.2022), замруководителя Администрации президента РК (11.01.2022-01.09.2023), министр культуры и информации РК (02.09.2023, переназначена 06.02.2024-01.12.2025).

С 1 декабря 2025 года и до нового назначения была заместителем премьер-министра – министром культуры и информации РК.

Другим указом президента Гизат Нурдаулетов освобожден от должности секретаря Совета безопасности РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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