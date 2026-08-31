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События

Создание нового госоргана: Токаев поставил первоочередные задачи перед Балаевой

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 14:36 Фото: akorda.kz
31 августа 2026 года глава государства принял заместителя председателя Совета безопасности Аиду Балаеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, во время встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

"Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка", – говорится в сообщении.

Сегодня, 31 августа, президент назначил Аиду Балаеву заместителем председателя Совета безопасности Казахстана.

29 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым образован Аппарат Совета безопасности РК как государственный орган.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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