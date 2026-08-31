Создание нового госоргана: Токаев поставил первоочередные задачи перед Балаевой
Фото: akorda.kz
31 августа 2026 года глава государства принял заместителя председателя Совета безопасности Аиду Балаеву, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, во время встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
"Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка", – говорится в сообщении.
Сегодня, 31 августа, президент назначил Аиду Балаеву заместителем председателя Совета безопасности Казахстана.
29 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым образован Аппарат Совета безопасности РК как государственный орган.
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