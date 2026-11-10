Зачем Казахстану нужен новый Гражданский кодекс – мнение эксперта

Директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, кандидат юридических наук Жанар Джигитекова рассказала, какие вопросы должно решить обновление законодательства и как это усилит защиту прав граждан, сообщает Zakon.kz.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость принятия нового Гражданского кодекса и поставил задачу сделать это до конца 2027 года. Данная инициатива отвечает назревшей потребности в системном обновлении гражданского законодательства.

"За прошедшие десятилетия изменились экономика, технологии и повседневная жизнь людей. Сегодня маркетплейсы, покупки в интернете, ипотека, цифровые деньги, криптовалюта, новые формы занятости, "цифровая жизнь" и многое другое стали частью повседневности наших граждан. Соответственно законодательство, которое регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, должно отвечать этим реалиям и обеспечивать надежную защиту прав человека в меняющемся мире". Жанара Джигитекова

Как подчеркнула кандидат юридических наук, Гражданский кодекс касается практически каждого. В повседневной жизни мы сталкиваемся с гражданским законодательством при получении услуг, заключении договоров, покупке или аренде квартиры и автомобиля, наследовании имущества, ведении бизнеса и защите частной жизни.

"Поэтому работа над новым Кодексом направлена на то, чтобы сделать правовую защиту надежнее, а правила взаимодействия граждан и организаций – понятнее и предсказуемее", – добавила эксперт.

Основы современного гражданского законодательства Казахстана формировались в 1990-е годы. Общая часть Гражданского кодекса была принята в декабре 1994 года, а Особенная в июле 1999 года. И в становлении новой правовой системы независимого Казахстана Кодекс сыграл важную роль, поскольку он закрепил основы рыночной экономики, равенство участников гражданских отношений, неприкосновенность собственности и свободу договора. Вклад его разработчиков и достижения отечественной цивилистики заслуживают уважения и должны учитываться при подготовке нового документа.

"Для заключения многих договоров сегодня достаточно одного нажатия кнопки, а взаимодействие покупателя и продавца часто происходит через цифровую платформу. При этом возникают вопросы о защите участников таких отношений, использовании их данных и ответственности за нарушение обязательств. Новые способы ведения бизнеса и модели сотрудничества также требуют ясных правовых правил. Все это требует оценки того, насколько действующие правовые институты отвечают современным потребностям". Жанара Джигитекова

За прошедшие десятилетия гражданское законодательство неоднократно изменялось. Такие поправки помогали решать отдельные задачи, однако теперь необходим целостный взгляд на всю систему регулирования. Предстоящее обновление должно охватывать Гражданский кодекс в целом, его Общую и Особенную части, и обеспечивать их согласованность между собой и с иными законами. Именно такой подход позволит последовательно развивать гражданское законодательство и укреплять защиту участников гражданских отношений, считает директор института.

"Необходимость проведения масштабной работы подтверждают и коллективные предложения членов межведомственной рабочей группы от Каспийского университета и сотрудников НИИ частного права, представленные в Министерство юстиции. В них говорится о необходимости концептуальной и комплексной модернизации гражданского законодательства, предлагается провести ревизию всех статей, сократить число императивных норм, расширить диспозитивность регулирования и пересмотреть соотношение обязательных предписаний с возможностями самостоятельного определения участниками своих прав и обязанностей", – добавила спикер.

Кроме этого, коллективные предложения затрагивают общие положения гражданского законодательства, субъекты и объекты гражданских прав, вещное и договорное право. Предлагается переосмыслить классификацию юридических лиц, рассмотреть конструкцию юридического лица публичного права, развивать корпоративное регулирование, ограниченные вещные права, правовой режим недвижимости и защиту слабой стороны договора.

"Указанные предложения затрагивают широкий круг вопросов, начиная от общих положений и правил о юридических лицах до собственности и договорных отношений. Это говорит о том, что потребность в обновлении выходит далеко за пределы отдельных поправок. При этом авторы предложений выступают за модернизацию действующего Кодекса и иначе оценивают форму реформы. Несмотря на то, что мнения различных сторон расходятся в том, следует ли принять новый Кодекс или внести изменения в действующий, изложив его в новой редакции, все признают необходимость его системного и глубокого пересмотра", – добавила эксперт.

Предложения научного сообщества создают важную основу для дальнейшей работы. Продолжая обсуждение направлений реформы, считаем необходимым обратить внимание на то, как в новом Кодексе должны получить развитие конституционные гарантии прав человека и какие задачи перед гражданским законодательством ставит цифровизация, сказала специалист в области права.

"Одним из ориентиров обновления должны стать положения новой Конституции. Закрепленные в ней подходы к признанию, гарантиям и равной защите собственности всех форм, неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных требуют последовательного развития в гражданском законодательстве. Жанара Джигитекова

Также она заметила, что особое значение эти гарантии приобретают в цифровой среде.

"Сегодня вмешательство в частную жизнь может происходить через незаконный сбор и использование данных, распространение личной информации или применение цифровых технологий. Человеку необходимы понятные и действенные способы защиты своих прав и восстановления нарушенных интересов", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, именно поэтому новый Кодекс должен учитывать развитие цифрового права и быть согласован с цифровым законодательством. При этом важно сохранить его роль как основного акта, устанавливающего общие правила частных отношений. Технологии быстро меняются, а гражданско-правовые принципы должны позволять защищать человека и обеспечивать надежность сделок по мере появления новых способов взаимодействия.

Такого же внимания заслуживает защита собственности, считает собеседница.

"Для гражданина и предпринимателя важны уверенность в своих правах на имущество, безопасность сделок и возможность защитить нарушенное право. Обновление соответствующих институтов должно укреплять эти гарантии и повышать предсказуемость правовых последствий". Жанара Джигитекова

Договорное право – это еще одно направление, в котором необходим современный и взвешенный подход. Свобода договора остается одной из основ гражданского законодательства. Участники отношений должны иметь достаточные возможности договариваться об условиях сотрудничества с учетом своих целей и интересов.

"Это особенно важно для самостоятельных и сопоставимых по переговорным возможностям участников бизнеса. Например, двум юридическим лицам, которые обсуждают условия договора на равных, следует предоставлять больше пространства для собственных решений. Избыточные обязательные предписания могут затруднять такое сотрудничество и мешать развитию новых деловых моделей", – полагает эксперт в сфере законодательства.

В то же время равенство сторон перед законом не всегда означает равенство их реальных возможностей. Гражданин, приобретающий услугу у крупной компании или присоединяющийся к стандартным условиям цифровой платформы, зачастую не может повлиять на содержание договора. Его согласие с предложенным текстом само по себе не устраняет эту уязвимость, продолжила собеседница.

Поэтому расширение договорной свободы должно сочетаться с усилением защиты слабой стороны. Важно учитывать, могла ли она обсуждать условия, располагала ли необходимой информацией и имела ли реальную возможность сделать осознанный выбор. Сам по себе статус юридического лица также не гарантирует равных переговорных возможностей, делится мнением кандидат юридических наук.

"Задача нового Кодекса обеспечить разумное соотношение самостоятельности участников и защиты от несправедливых условий. Полагаем, что такой подход будет поддерживать добросовестное предпринимательство и укреплять доверие к договору, как к надежному способу согласования интересов. Рассмотренные направления обновления тесно связаны между собой, поэтому предлагаемые решения важно оценивать в общей системе гражданского законодательства. Для этого необходимо объединить усилия научного сообщества, практикующих юристов и государственных органов. В этой работе важны накопленные научные знания в области цивилистики, опыт судей, адвокатов и юридических консультантов, предложения бизнеса и понимание проблем, с которыми сталкиваются граждане". Жанара Джигитекова

Она объяснила, что ученые помогают увидеть взаимосвязь правовых институтов и оценить последствия предлагаемых решений. Практикующие юристы показывают, где возникают сложности при заключении договоров, защите имущества и разрешении споров. Соединение этих знаний необходимо для качества будущего Кодекса.

При этом нужно понимать, что профессиональные разногласия естественны для столь масштабной работы. Их следует обсуждать открыто и по существу, рассматривая аргументы и практические последствия каждого подхода. И тот массив предложений, который имеется сейчас у Министерства юстиции, представляет ценность именно как содержательный материал для такого обсуждения.

"Обновление гражданского законодательства должно сохранять работающие правовые решения и учитывать сложившуюся практику. Необходимо также обеспечить понятный переход к новым правилам, уважение к приобретенным правам и предсказуемость для участников действующих отношений. Для граждан и бизнеса реформа должна означать более надежную защиту, понятность заложенных правовых механизмов и удобство применения закона", – сказала директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК.

Институт законодательства и правовой информации рассматривает профессиональную дискуссию как необходимую часть подготовки нового Кодекса. Сегодня важно направить совместные усилия на создание целостного документа, который будет отвечать современным реалиям и оставаться устойчивой основой частных отношений в будущем, заключила правовед.

"Вектор этой работы определен в Послании Президента. А качество зависит от того, насколько последовательно мы объединим научные знания, опыт правоприменения и реальные потребности общества", – подытожила Жанара Джигитекова.

Ранее о необходимости принятия нового Гражданского кодекса поделился своим мнением главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК, член Научно-консультативного совета при Конституционном суде, доктор юридических наук Николай Турецкий.