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События

В Казахстане оживили крупный водный долгострой: работы идут в три смены

канал, техника, Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 09:12 Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала – одного из водохозяйственных долгостроев, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, реализация проекта позволит снизить риск подтопления села Алатау батыр, где проживают около 20 тысяч человек, а также улучшить обеспечение поливной водой почти 63 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Шардаринском и Арысском районах.

К реконструкции участка канала протяженностью 3,8 км подрядная организация приступила в октябре 2026 года, после завершения вегетационного периода и прекращения подачи поливной воды.

Известно, что строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно, в три смены.

"На объекте задействованы порядка 250 специалистов и более 50 единиц специализированной техники. Для обеспечения бесперебойного строительного процесса организована поставка полного объема необходимых материалов и оборудования. Непосредственно на строительной площадке установлена бетоносмесительная установка, позволяющая обеспечить непрерывную подачу бетонной смеси и поддерживать высокие темпы бетонирования".Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Также сказано, что проектом предусмотрена облицовка русла канала бетоном, что позволит существенно сократить потери воды при транспортировке и повысить эффективность ее использования.

Немного ранее стало известно, что Северный Арал уже вырос на 870 км², но есть новый план до 2030 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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