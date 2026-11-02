19 было, осталось 10: когда планируют сдать в эксплуатацию водные долгострои в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана возобновило реализацию 10 проектов-долгостроев, приостановленных в 2010-2020 годах. Об этом сегодня, 1 ноября 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в прошлом году Комитетом водного хозяйства министерства был разработан Алгоритм завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений.

"Алгоритмом предусмотрено возобновление и выполнение строительно-монтажных работ по 10 проектам, реализация которых началась в 2010-2020 годах, но не была завершена. Среди них: шесть проектов по реконструкции и модернизации каналов в Кызылординской и Туркестанской областях, а также реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области, плотинного гидроузла на реке Кусак в области Абай и водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области". Пресс-служба МВРИ РК

На сегодня возобновлены строительно-монтажные работы на водозаборном сооружении на реке Сумбе и Кызылкумском магистральном канале в Туркестанской области. По каналам К-26 и К-28 в Туркестанской области начаты конкурсные процедуры. Еще четыре проекта находятся на рассмотрении РГП "Госэкспертиза". Ведутся работы по корректировке оставшихся двух проектов.

"С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации количество проектов-долгостроев по строительству и реконструкции водохозяйственных сооружений снизилось почти в два раза. Если в 2020-2022 годах на балансе Комитета водного хозяйства находилось 19 подобных проектов, то на сегодня их количество сокращено до 10. При этом оставшиеся проекты планируется завершить и сдать в эксплуатацию в течение двух лет", – сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.

29 октября 2026 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, что в водную отрасль Казахстана инвестировали около 1 трлн тенге.