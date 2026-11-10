Северный Арал уже вырос на 870 км², но есть новый план до 2030 года

Казахстан представил новый проект по восстановлению Северного Арала на климатической конференции ООН, сообщает Zakon.kz.

В ходе выступления вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев рассказал о результатах первой фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря".

Так, благодаря строительству Кокаральской плотины площадь водного зеркала Северного Арала увеличилась на 870 км², а соленость воды снизилась почти вдвое.

Также участникам был представлен комплексный проект "Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем".

Он предусматривает модернизацию ирригационной инфраструктуры. Первый этап проекта рассчитан на 2027-2030 годы.

"Восстановление Северного Арала – это не только инженерный проект, но и комплексная работа по восстановлению экосистемы и повышению устойчивости региона. Наш опыт показывает, что инженерные решения дают устойчивый эффект только вместе с рациональным водопользованием. Казахстан готов делиться опытом Северного Арала и участвовать в совместном изучении подходов, применимых в других регионах". Арсен Жаканбаев

Северный Арал (или Малый Арал) – солоноватое озеро в Кызылординской области, представляющее собой северную часть некогда единого Аральского моря.

Материал по теме Птицы возвращаются на Арал: новая жизнь на берегах исчезающего моря

5 октября 2026 года мы писали о том, что на месте высохшего Арала растет новый лес: питомники вышли на рекордные объемы.