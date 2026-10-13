Удивительная встреча спустя 13 лет: 128 птиц окольцевали в крупнейшем заповеднике Казахстана

В Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновили кольцевание птиц, во время которого произошла удивительная встреча спустя 13 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 октября 2026 года, заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"В Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновилось одно из важных направлений орнитологических исследований. С 28 сентября по 2 октября специалисты провели осеннее кольцевание, в ходе которого окольцевали 128 птиц, относящихся к 14 видам".

Особое внимание ученых привлекла встреча с обыкновенным дубоносом.

"Последняя зарегистрированная встреча этого вида на территории заповедника датируется 2013 годом. Повторная регистрация спустя 13 лет представляет особый научный интерес и дополняет сведения об орнитофауне заповедника", – подчеркнули в комитете.

Также сообщается, что среди окольцованных птиц были перепелятник, серый сорокопут, представители овсянковых и другие виды.

Что может рассказать маленькое кольцо на лапке птицы?

"Каждой птице присваивается индивидуальный номер, нанесенный на металлическое кольцо. При повторной встрече он позволяет получать ценные сведения о миграционных маршрутах, перемещениях и продолжительности жизни птиц", – пояснили в комитете.

В исследованиях приняли участие начальник отдела науки, информации и мониторинга А. Б. Янушевский, научный сотрудник Аида Казбеккызы и практикант из Кыргызстана Азамат Хасенов.

Коргалжын – уникальная территория, где пересекаются важнейшие миграционные пути птиц.

Специалисты отметили, что возобновление кольцевания в Тенгиз-Коргалжынском регионе открывает новые возможности для изучения сезонных миграций, уточнения видового состава и развития долгосрочного научного мониторинга.

"Маленькое кольцо, надетое сегодня, однажды может рассказать ученым историю большого путешествия!" – заключили в комитете.

Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира поделились кадрами удивительной встречи в Баянаульском государственном национальном природном парке.