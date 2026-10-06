Особенная встреча произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря

В Махамбетском районе Атырауской области на побережье Каспийского моря государственный инспектор встретил тюленя, сообщает Zakon.kz.

Об особенной встрече 6 октября 2026 года рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"Уникальный обитатель Каспия – в своей естественной среде... Иногда обычное обследование территории для природоохранного инспектора оборачивается редкой встречей. Во время очередного обследования территории государственный инспектор природного резервата "Акжайык" встретил каспийского тюленя".

Как отметили в ведомстве, такие встречи еще раз напоминают, насколько уникальна живая природа Каспия, а ежедневная работа государственных инспекторов помогает сохранять природные территории и их обитателей.

Каспийский тюлень – эндемик Каспийского моря и единственное морское млекопитающее Каспия. В Казахстане вид включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

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