Редкий хищник с размахом крыльев более двух метров попал на видео в Казахстане

В небе над государственным природным резерватом "Акжайык" в Атырауской области удалось запечатлеть орлана-белохвоста, свободно парящего с широко расправленными крыльями, сообщает Zakon.kz.

4 ноября 2026 года кадры с величественным хищником опубликовала пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Как отмечают специалисты, от таких кадров невозможно оторвать взгляд.

"Мощные крылья и величественный облик делают эту птицу одним из самых впечатляющих пернатых хищников Казахстана. Наблюдать, как орлан почти не взмахивает крыльями, плавно скользя в воздушных потоках, – настоящее удовольствие!" – поделились своими впечатлениями в ведомстве.

Орлан-белохвост – одна из крупнейших хищных птиц Казахстана. Он внесен в Красную книгу страны как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также находится под международной охраной и включен в список Международного союза охраны природы (МСОП).

Интересные факты

Вес взрослой птицы достигает 4-7 килограммов, а размах крыльев превышает два метра. Орлана легко узнать по бурому оперению, массивному светло-желтому клюву и белому хвосту, который появляется у взрослых особей. Основу его рациона составляет рыба, но он также охотится на водоплавающих птиц и мелких млекопитающих.

В Казахстане орлан-белохвост встречается в дельте реки Или, на побережье Балхаша, востоке и западе страны, в том числе в резервате "Акжайык". Птица предпочитает селиться возле крупных водоемов, в укромных местах с высокими деревьями.

К сожалению, главная угроза для вида – человеческий фактор. Особенно чувствительны орланы к беспокойству в период гнездования.

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