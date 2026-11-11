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Воду откачали за 30 минут: в акимате Алматы ответили на пугающие фото затопленного метро

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 11 ноября 2026 года станцию метро "Алатау" в Алматы затопило из-за дождя. Что происходит в метро после инцидента и почему распространяемые снимки не соответствуют действительности, рассказали Zakon.kz в акимате.

В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта поведали, что последствия скопления воды полностью устранены. Как уточнил спикер ведомства, специалисты аварийной службы за полчаса полностью откачали воду и очистили территорию. Пассажиры были временно направлены через другой вход.

"На движение поездов и работу метрополитена инцидент никак не повлиял".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта

Кроме того, как оказалось, в Казнете распространяют пугающие фотографии затопленных станций.

"Это все фотофейки, сгенерированные искусственным интеллектом. На самом деле из-за переполнения водоотводной сети вода попала только в северный пешеходный переход. На данный момент все последствия полностью ликвидированы. Метрополитен работает в штатном режиме".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта

О том, как выглядел затопленный вход на станцию метро, можно посмотреть по этой ссылке.

Также после дождя в Алматы сразу несколько автобусов провалились в ямы. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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