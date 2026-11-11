Воду откачали за 30 минут: в акимате Алматы ответили на пугающие фото затопленного метро
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 11 ноября 2026 года станцию метро "Алатау" в Алматы затопило из-за дождя. Что происходит в метро после инцидента и почему распространяемые снимки не соответствуют действительности, рассказали Zakon.kz в акимате.
В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта поведали, что последствия скопления воды полностью устранены. Как уточнил спикер ведомства, специалисты аварийной службы за полчаса полностью откачали воду и очистили территорию. Пассажиры были временно направлены через другой вход.
"На движение поездов и работу метрополитена инцидент никак не повлиял".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта
Кроме того, как оказалось, в Казнете распространяют пугающие фотографии затопленных станций.
"Это все фотофейки, сгенерированные искусственным интеллектом. На самом деле из-за переполнения водоотводной сети вода попала только в северный пешеходный переход. На данный момент все последствия полностью ликвидированы. Метрополитен работает в штатном режиме".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта
О том, как выглядел затопленный вход на станцию метро, можно посмотреть по этой ссылке.
Также после дождя в Алматы сразу несколько автобусов провалились в ямы. Подробности – тут.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript