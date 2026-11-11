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Происшествия

В Алматы затопило вход в метро

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 11 ноября 2026 года из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что на спуске в подземку на станции "Алатау" (пр. Абая, между ул. Жарокова и пр. Гагарина) образовалось озеро.

В пресс-службе метрополитена прокомментировали, что в связи с переполнением городской водоотводной сети произошло подтопление северного пешеходного перехода станции "Алатау", расположенного ниже проспекта Абая.

"В настоящее время специалисты службы ВАСС метрополитена проводят работы по откачке скопившейся воды и очистке территории. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. Ситуация находится на контроле соответствующих служб. При этом станция метро "Алатау" работает в штатном режиме. Ограничений в обслуживании пассажиров нет", – говорится в сообщении.
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Сильный дождь в Алматы начался с вечера 10 ноября. По прогнозу РГП "Казгидромет", осадки продлятся до ночи 12 ноября. В отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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