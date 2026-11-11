В Алматы затопило вход в метро

В Алматы 11 ноября 2026 года из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, что на спуске в подземку на станции "Алатау" (пр. Абая, между ул. Жарокова и пр. Гагарина) образовалось озеро.

В пресс-службе метрополитена прокомментировали, что в связи с переполнением городской водоотводной сети произошло подтопление северного пешеходного перехода станции "Алатау", расположенного ниже проспекта Абая.

"В настоящее время специалисты службы ВАСС метрополитена проводят работы по откачке скопившейся воды и очистке территории. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. Ситуация находится на контроле соответствующих служб. При этом станция метро "Алатау" работает в штатном режиме. Ограничений в обслуживании пассажиров нет", – говорится в сообщении.

Сильный дождь в Алматы начался с вечера 10 ноября. По прогнозу РГП "Казгидромет", осадки продлятся до ночи 12 ноября. В отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.