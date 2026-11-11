На проспекте Алатау в Алматы меняют схему движения из-за строительства метро

В Алматы с 13 ноября 2026 года на период строительства новой станции метро ограничат движение по проспекту Алатау – от проспекта Абая до улицы Улугбека, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения, транспорт направят по уже построенной объездной дороге.

Новая станция метро №1 расположится на проспекте Алатау, севернее проспекта Абая.

"Просим водителей заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки", – отмечено в официальном обращении.

Как продолжат метро

Известно, что проект третьей очереди первой линии предусматривает строительство около 5,3 км тоннелей и трех новых станций.

Станция №2 появится в районе пересечения проспекта Алатау с будущей улицей Толе би, а станцию №3 планируют построить у рынка "Барлык".

Здесь создадут транспортно-пересадочный узел, объединяющий метро, автобусные маршруты и LRT. Также предусмотрен паркинг.

Немного ранее мы писали о том, что на въездах в Алматы устанавливают арки и меняют дорожное покрытие на бетонное. Узнать подробности можно по этой ссылке.