Бывших вице-министров и главу Первого кредитного бюро осудили в Алматы по делу о крупных взятках

В Алматы вынесен приговор бывшим вице-министрам и экс-главе Первого кредитное бюро, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Алмалинском районном суде. На скамье подсудимых оказались пять человек, которых обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки, а также создании и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. ст. 361, 366, 367, 210 УК РК).

Это: бывший генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Руслан Омаров, экс-руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов; бывший руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Даулет Аргандыков. Также судили двух сотрудников Центра развития трудовых ресурсов Тауке Болатбаева и Акжола Дошимова.

Приговором суда:

Аргандыкову назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Омарову назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Сарбасову назначено 4 года лишения свободы с пожизненным запретом на государственную службу.

Болатбаеву и Дошимову назначено по 2 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с информационными системами, сетями телекоммуникаций и программными продуктами сроком на 1 год каждому.

"По отдельным эпизодам подсудимые оправданы за отсутствием события уголовного правонарушения. Представителю потерпевшего разъяснено право обращения с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, данные о личности подсудимых, отсутствие судимостей, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей на иждивении и требования закона об индивидуализации наказания. Приговор не вступил в законную силу", – сообщили 11 ноября 2026 года в пресс-службе суда Алматы.

3 июля 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказывали, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" систематически передавало незаконные вознаграждения руководству АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций. Омаров, Сарбасов и Аргандыков были задержаны 28 июня 2025 года сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс. долларов США.