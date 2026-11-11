Алматы впервые инвестирует 348 млн тенге в науку: какие технологии разрабатывают ученые

В мегаполисе подвели итоги конкурса научных грантов, по результатам которого 23 проекта получили поддержку на общую сумму 348 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении молодежной политики города, среди победителей – разработки для раннего обнаружения землетрясений, мониторинга загрязнения воздуха, повышения безопасности дорожного движения, развития городской инфраструктуры и внедрения искусственного интеллекта. Сертификаты авторам лучших проектов вручили 11 ноября на заседании Совета по науке и технологиям при акимате Алматы.

Конкурс провели впервые в рамках работы по развитию науки и внедрению инноваций. На участие поступило 229 заявок, из которых после предварительного отбора к следующему этапу допустили 191 проект. Авторы прошли пятинедельную акселерационную программу, доработали свои предложения и представили их экспертной комиссии. В результате финансирование получили 23 разработки.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Среди победителей – система раннего обнаружения сейсмических явлений, технологии очистки автомобильных и промышленных выбросов, цифрового контроля качества воздуха, воды и почвы. Также ученые предложили использовать специальные глайдеры для очистки водоемов и перерабатывать золошлаковые отходы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для 3D-печати малых архитектурных форм.

Для озеленения города разработаны экологически чистые препараты длительного действия. Еще один проект предусматривает создание системы мониторинга аллергенных растений с календарем пыления и оповещением жителей о возможных рисках.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В транспортной сфере поддержку получила система SmartFlow для адаптивного управления движением на перекрестках. Среди других разработок – FaceAlert Almaty для поиска пропавших людей с помощью видеоаналитики, цифровая платформа контроля безопасности лифтов, а также проекты в области здравоохранения.

Победителей определила конкурсная комиссия с участием депутатов городского маслихата, представителей Национальной академии наук РК, научного сообщества и общественности. При отборе учитывались новизна исследований, практическая значимость и возможность их применения в городском хозяйстве.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На заседании Совета по науке и технологиям также рассмотрели дальнейшее внедрение разработок. Обсуждались предоставление площадок для пилотного тестирования, привлечение бизнеса к совместному финансированию и поддержка перспективных исследований, не вошедших в число победителей.

Поддержка научных разработок осуществляется в рамках поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию науки и внедрению инноваций в экономику.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Напомним, что Совет по науке и технологиям, объединивший представителей научного сообщества, государственных органов и экспертной среды, был создан при акимате Алматы в 2024 году.