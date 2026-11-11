Железная дорога станет местом спецучений: алматинцев предупредили заранее

12 ноября 2026 года в Жетысуском районе Алматы пройдут плановые антитеррористические учения. Мероприятие состоится на железнодорожных путях вдоль улицы Бурундайской с 08:00 до 15:00, сообщает Zakon.kz.

В ходе учений будут отрабатывать действия по пресечению террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры. При этом ограничивать движение пассажирских и грузовых поездов не планируется.

Жителей просят соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов и следить за официальными сообщениями. Также горожан призвали не распространять непроверенную информацию.

Власти напоминают, что за неповиновение законным требованиям лиц, обеспечивающих общественный порядок, предусмотрена административная ответственность по статье 443 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что к жителям города близ Астаны с предупреждением обратился оперштаб по борьбе с терроризмом.