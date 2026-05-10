О полетах истребителей над Астаной предупредило Минобороны

В Астане 15 мая 2026 года в рамках плановых мероприятий состоится демонстрационный пролет истребителей, сообщает Zakon.kz.

В связи с подготовкой к мероприятию с 10 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации, заявили в Минобороны.

"Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета". МО РК

Ведомство обращает внимание на то, что:

все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;

использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

