Дороги перекроют в Алматы 15 ноября из-за забега
Так, с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанций спортсменами трассы будут открываться.
Старт и финиш забега расположены на площади "Астана", поэтому по ул. Толе би от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будут перекрыты обе полосы движения с 04:00 часов до 12:00 часов 15 ноября.
Движение по ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Наурызбай батыра будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.
Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Курмангазы будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.
Движение по ул. Богенбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:35.
Движение по ул. Кабанбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:15.
Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:55.
Движение по ул. Курмангазы от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:35.
Сообщается, что в забеге будут участвовать 2 500 человек из более чем 20 стран.
Интересный забег совершил житель Алматы – он соревновался с метро и победил.