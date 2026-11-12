Дороги перекроют в Алматы 15 ноября из-за забега

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в Алматы состоится финальный забег сезона – City Run. В связи с этим в акимате 12 ноября предупредили горожан о перекрытии некоторых дорог, сообщает Zakon.kz.

Так, с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. По мере прохождения дистанций спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш забега расположены на площади "Астана", поэтому по ул. Толе би от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будут перекрыты обе полосы движения с 04:00 часов до 12:00 часов 15 ноября.

Движение по ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Наурызбай батыра будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.

Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Курмангазы будет полностью перекрыто с 08:00 до 10:00.

Движение по ул. Богенбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:35.

Движение по ул. Кабанбай батыра от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 09:15.

Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:55.

Движение по ул. Курмангазы от ул. Наурызбай батыра до пр. Назарбаева будет полностью перекрыто с 08:00 до 08:35.

Сообщается, что в забеге будут участвовать 2 500 человек из более чем 20 стран.

Интересный забег совершил житель Алматы – он соревновался с метро и победил.