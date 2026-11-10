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Алматинец обогнал метро

бег, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:27 Фото: pixabay
В Алматы провели необычный эксперимент: бегун соревновался с метро и победил, сообщает Zakon.kz.

Сотруднику КГП "Метрополитен" Кайрату нужно было пробежать от станции "Момышулы" до станции "Райымбек". Он и другая сотрудница пустились в путь одновременно.

"Кайрат убежал, а мы не можем найти вход к поездам... ... Кажется, мы не успели на свой поезд, у Кайры будет фора. Ну ладно, посмотрим. Мы сели на станции Бауыржана Момышулы и поедем 11 станций до Райымбек батыра. Займет это около получаса. В это время Кайрат пробежит примерно 14 км", – рассказала девушка.

В это время мужчина бежал по улице Саина вниз, отметив: "Не знаю, зачем мне это".

В итоге он появился у входа в метро раньше "соперницы". На путь он затратил 51 минуту 15 секунд, пробежал чуть больше 13 км.

"Мы не успели на свой поезд и ждали следующий 15 минут. Именно это ожидание и решило исход нашей гонки. Думаю, нам нужен реванш", – справедливости ради отметила девушка.

А в октябре в Алматы устроили соревнования между велосипедистом, общественным транспортом и метро. Победил двухколесный транспорт.

В метро между тем наблюдались проблемы 9 ноября 2026 года. Причина была в сбое работы оплаты проезда по QR-кодам системы "Онай". В метрополитене после этого рассказали, что работают над усовершенствованием работы турникетов, чтобы ускорить процесс оплаты и прохождения пассажиров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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